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Малые предприятия в Грозном заработают со следующей недели 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Малые предприятия в Грозном заработают со следующей недели
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
Ослабление ограничительных мер, принятых из-за коронавируса, начнется на следующей неделе в Чечне, первыми заработают малые предприятия в сфере услуг в Грозном, сообщил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг. Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений", — написал Кадыров "ВКонтакте". По его словам, соответствующее поручение доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.
В Чечне, по последним данным минздрава региона, 705 инфицированных COVID-19, из них 322 выздоровели, восемь скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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