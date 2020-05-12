Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.90
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
74.85
80.83
Индексы и котировки Brent
29.99
–0.30 Золото
1696.17
–0.03 РТС
1136.34
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
12.05
1.0795
–0.0035
27.04
1.0830
08.05
30.04
16.04

Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей и попросил арестовать только его 

Lenta.ru и ещё 16 2 часа назад
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии, США, вопреки запрету местных властей. Он попросил арестовать только его в случае, если кого-то собираются арестовывать. Руководитель компании написал об этом пост в Twitter.
Речь идет о фабрике во Фримонте, на которой собираются электромобили.
«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель. По его словам, он сам будет находиться на заводе. Поэтому в случае, ели кого-то арестуют, Маск попросил, чтобы это был только он.
В другой записи в Twitter Маск отметил, что Калифорния уже одобрила открытие всех остальных автокомпаний в США, однако его завод выделили отдельно. Он назвал ситуацию запутанной.
На заводе работают около 10 тысяч сотрудников. Ранее Маск подал судебный иск к властям округа с требованиями отменить ограничения в отношении его предприятия.
11 мая стало известно, что принадлежащие Илону Маску активы стоят 39 миллиардов долларов, однако на деле у него мало личных сбережений. Оказалось, бизнесмен живет за счет кредитов, используя акции Tesla и SpaceX в качестве залога.
Последние новости
В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом Путин объявил о новых выплатах на детей Путин объявил о новых выплатах на детей Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
Комментарии
Компании , Видео , Илон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю
Часть мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю
Российская нефть резко подорожала
Российская нефть резко подорожала
Биржи АТР растут после статистики из Китая
Биржи АТР растут после статистики из Китая
Литва лишает ЕС белорусского электричества
Литва лишает ЕС белорусского электричества
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
00:26
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
Рынки Компании
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
01:10
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение