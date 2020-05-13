Путин поручил запустить новую программу авиализинга

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить новую программу авиализинга и предоставить лизинговым компаниям госгарантии.

"Считаю правильным реализовать здесь следующие решения. Первое — запустить новую программу поддержки и лизинга, эксплуатации российских воздушных судов", — сказал глава государства.

Для этого на 2020-2021 годы необходимо предоставить лизинговым компаниям госгарантии, выделить субсидии для снижения стоимости летного часа отечественных самолетов.

Такая программа, заметил Владимир Путин, за два первых года позволит обеспечить выпуск более 59 новых гражданских самолетов на заводах в России.

Также глава государства отметил, что механизм субсидирования лизинга важно сделать более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолетов, в том числе привязать субсидию к покупке конкретного борта.