Путин анонсировал меры поддержки для бизнеса 

Стало известно о новом пакете мер для поддержки бизнеса в России. Президент РФ Владимир Путин пообещал запустить с 1 июня специальную кредитную программу для предприятий, пострадавших от коронавирусного кризиса. Речь, в частности, идёт о поддержке занятости.

Всем предпринимателям, сохранившим 90% сотрудников, будет выдан кредит под 2% до 1 апреля 2021 года. Из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника. Если занятость будет сохранена на 90% в течение всего срока действий программы, кредит будет полностью списан. При сохранении 80% спишут половину кредита.

Это поможет поддержать 7 млн работников. Большую часть кредита обеспечит госгарантия.

Кроме того, будут полностью списаны налоги за второй квартал для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и НКО. Самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме.

Президент России Владимир Путин предложил предоставить всем самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТ.

"Возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы", — заявил Владимир Путин.

Ранее «Рамблер» сообщал, что российским врачам и соцработникам назначили дополнительные выплаты.