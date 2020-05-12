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Две трети мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю 

News.ru 1 час назад
Часть мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю
Фото: pixabay.com
Около 70% предприятий по производству мебели оказались на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в России, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).
При этом 69% опрошенных признались, что запасы финансовой прочности на их производствах иссякнут в течение полутора месяцев. Только 23% компании выразили уверенность в том, что переживут текущий кризис, а 3% уже закрылись навсегда, передаёт РБК.
В отличие от многих других отраслей экономики, мебельной отрасли, наряду с ресторанным и гостиничным бизнесом, фактически запретили осуществлять основную деятельность, но при этом сохранили за ней все финансовые обязательства, — пояснил президент ассоциации Александр Шестаков.
Как писал NEWS.ru ранее, плодовощной союз России предложил ряд мер по государственной поддержке тепличного комплекса. Экономический кризис поставил отрасль на грань банкротства.
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Компании , Александр Шестаков
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