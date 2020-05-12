Часть мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю

Около 70% предприятий по производству мебели оказались на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в России, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

При этом 69% опрошенных признались, что запасы финансовой прочности на их производствах иссякнут в течение полутора месяцев. Только 23% компании выразили уверенность в том, что переживут текущий кризис, а 3% уже закрылись навсегда, передаёт РБК.

В отличие от многих других отраслей экономики, мебельной отрасли, наряду с ресторанным и гостиничным бизнесом, фактически запретили осуществлять основную деятельность, но при этом сохранили за ней все финансовые обязательства, — пояснил президент ассоциации Александр Шестаков

Как писал NEWS.ru ранее, плодовощной союз России предложил ряд мер по государственной поддержке тепличного комплекса. Экономический кризис поставил отрасль на грань банкротства.