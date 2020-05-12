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Участники рынка прогнозируют банкротство до 70% мебельных предприятий в России 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Мебельным предприятиям в России предрекли банкротство
Фото: РИА Новости
Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР) ожидает банкротство до 70% предприятий в РФ в течение двух месяцев. Об этом говорится в сообщении ассоциации.
"Вынужденный простой из-за нерабочих дней, полное отсутствие господдержки и кризис неплатежей могут привести к банкротству две трети предприятий — производителей мебели в течение ближайших двух месяцев", — отмечается в сообщении.
Как пояснили в ассоциации, в конце апреля ее специалисты провели исследование, целью которого было получение актуальной информации о ситуации на крупных и средних производствах и о краткосрочных перспективах российского мебельного рынка. По данным АМДПР, 69% предприятий находится в сложной ситуации: запасов финансовой прочности у них, по их собственным оценкам, хватит не более чем на 1,5 месяца.
"К концу апреля были уверены в том, что переживут нынешний кризис, лишь 23% респондентов, еще 6% продержатся до полугода, а 3% производств уже закрылись. К настоящему моменту ситуация только усугубилась", — говорится в сообщении.
По словам президента АМДПР Александра Шестакова, которые приводятся в сообщении, так как мебель не включена в список товаров первой необходимости, розничные продажи этой продукции остановлены с конца марта, и магазинам не с чего платить производителям за уже отгруженную продукцию. По данным ассоциации, в апреле мебельный концерн "Катюша" (Дятьково), "Первая мебельная фабрика", ГК "Аметист" и МК "Феликс" в апреле 2020 г. сократили выпуск продукции по сравнению с мартом 2020 г. на 70%, МК "Шатура" — на 75%. Если до кризиса крупные производители мебели работали в 1-2 смены, то, начиная с конца марта, фабрики перешли на поденный режим и на производстве заняты не более 15-20% сотрудников. При этом, по данным АМДПР, 69% предприятий никого не увольняли, но более 60% респондентов не отправляли сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
Как пояснили в ассоциации, остановка производств является прямым следствием запрета на деятельность розничных продавцов мебели, так как подавляющее большинство фабрик работает под заказ для розницы. По данным АМДПР, к середине апреля 41% российских производителей мебели вообще не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31% заявили о падении объемов выручки более чем наполовину.

Меры поддержки

В связи с этим, по мнению представителей ассоциации, мебельщикам так же, как и представителям других сфер экономики, нужны отсрочки налоговых и арендных платежей, страховых взносов и платежей по кредитам, отсрочки по коммунальным платежам и беспроцентные кредиты на пополнение оборотных средств. Кроме того, потерянную для российских мебельщиков розницу можно было бы заместить включением мебели в стандарты строящегося жилья, что привело бы к росту оптовых продаж, считают участники отрасли.
"Это помогло бы мебельщикам в кратчайшие сроки наладить новые каналы сбыта продукции и загрузило бы, пусть даже частично, простаивающие производства заказами", — подчеркнул Шестаков.
При этом данные исследования АМДПР свидетельствуют, что под ударом в большей степени находятся крупные и средние легальные производства, выпускающие продукцию в среднем и высоком ценовых сегментах, с большим количеством сотрудников и, соответственно, с большими финансовыми обязательствами. В краткосрочной перспективе российские мебельщики не рассчитывают на быстрое восстановление спроса в первую очередь из-за падения доходов населения за время вынужденной самоизоляции и действия ограничительных мер. В лучшем случае, по мнению Шестакова, первые признаки оживления рынка отрасль увидит лишь к концу 2020 г.
Для экстренного реагирования и помощи предприятиям, оказавшимся в очень сложной ситуации, АМДПР запустило горячую линию, работа которой позволяет предприятиям оперативно получить консультации по постановлениям правительства и по всем существующим мерам поддержки бизнеса.
О том, что более двух третей мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев, 12 мая написала газета РБК.
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