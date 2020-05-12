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Чистая прибыль Saudi Aramco в I квартале упала на 25%, до $16,7 млрд 

Прайм 2 часа назад
Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 25%
Фото: Saudi Aramco
Чистая прибыль саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco в первом квартале 2020 года упала на 25% в годовом выражении — до 16,661 миллиарда долларов, однако прогноз по капзатратам на 2020 год сохраняется на уровне 25-30 миллиардов долларов, следует из отчетности группы.
Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,08 доллара против 0,11 доллара годом ранее.
Выручка компании при этом составила 60,151 миллиарда долларов, сократившись на 16,2% в годовом выражении. Показатель EBIT достиг 34,202 миллиарда евро, что на 22,7% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
Компания в первом квартале 2020 года снизила добычу нефти на 3% в годовом выражении, до 9,8 миллиона баррелей в сутки. В первом квартале 2019 года среднесуточная добыча Aramco составляла 10,1 миллиона баррелей в сутки.
Saudi Aramco выплатила дивиденды за четвертый квартал 2019 года на общую сумму в 13,4 миллиарда долларов, а за первый квартал 2020 года ожидает выплату в объеме 18,75 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
"В общей сумме в первом квартале было выплачено 13,4 миллиарда долларов дивидендов за четвертый квартал 2019 года. Во втором квартале будет выплачено 18,75 миллиарда долларов дивидендов по итогам первого квартала 2020 года, что является самым большим показателем среди всех публичных компаний в мире", — сообщается в релизе.
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