Экс-глава Lamoda Янсен станет топ-менеджером «Магнита» 

Сооснователь и бывший руководитель интернет-магазина Lamoda Флориан Янсен назначен исполнительным директором "Магнита", он станет одним из заместителей гендиректора торговой сети Яна Дюннинга и будет заниматься цифровой трансформацией ритейлера, говорится в сообщении "Магнита".
"Магнит"… объявляет о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса во главе с Флорианом Янсеном, который займет должность исполнительного директора компании, а также станет одним из трех заместителей генерального директора "Магнита" Яна Дюннинга", — говорится в сообщении.
"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.