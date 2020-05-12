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Экс-глава Lamoda Янсен станет топ-менеджером «Магнита» 

Прайм и ещё 6 2 часа назад
Экс-глава Lamoda Янсен станет топ-менеджером «Магнита»
Фото: РИА Новости
Сооснователь и бывший руководитель интернет-магазина Lamoda Флориан Янсен назначен исполнительным директором "Магнита", он станет одним из заместителей гендиректора торговой сети Яна Дюннинга и будет заниматься цифровой трансформацией ритейлера, говорится в сообщении "Магнита".
"Магнит"… объявляет о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса во главе с Флорианом Янсеном, который займет должность исполнительного директора компании, а также станет одним из трех заместителей генерального директора "Магнита" Яна Дюннинга", — говорится в сообщении.
"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.
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Комментарии
Компании , Сергей Галицкий , Ян Дюннинг , Флориан Янсен , Банк ВТБ , "Магнит"
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