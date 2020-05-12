Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.83
82.00
79.80
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
30.05
+0.13 Золото
1704.27
+0.27 РТС
1124.08
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
12.05
1.0818
–0.0012
27.04
1.0830
08.05
30.04
16.04

Нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули 

Артём Кульша 1 час назад
Нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули
Фото: Reuters
Прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco рухнула на 25%. Об этом сообщает «Прайм».
Saudi Aramco, как сообщал «Рамблер», — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Некоторое время назад она представила финансовую отчетность за первый квартал 2020 года. Согласно ей, чистая прибыль компании снизилась на 25% в годовом выражении до 16,6 миллиарда долларов.
Операционная прибыль (EBIT) Saudi Aramco в январе-марте 2020-го по сравнению с январем-мартом 2019-го стала меньше на 22,7% (34,2 миллиарда долларов), а выручка — на 16,2% (60,1 миллиарда долларов). При этом в первом квартале 2020-го компания выплатила 13,4 миллиарда долларов в качестве дивидендов за четвертый квартал 2019-го.
В первом квартале 2020-го Saudi Aramco снизила добычу нефти на 3% в годовом выражении — с 10,1 миллиона баррелей в сутки до 9,8 миллиона баррелей в сутки.
В конце апреля министр энергетики России Александр Новак заявил, что апрель станет тяжелейшим месяцем в истории нефтяной промышленности — спрос на нефть рухнул с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки.
Видео дня. Что не надо покупать в интернет-магазинах
Комментарии 1
Компании , Рынки , Александр Новак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России снизились цены на рис и гречку
В России снизились цены на рис и гречку
«Продавайте вещи»: банки дали совет заемщикам
«Продавайте вещи»: банки дали совет заемщикам
Еще одна страна попросила у РФ дешевого газа
Еще одна страна попросила у РФ дешевого газа
Путин анонсировал меры поддержки для бизнеса
Путин анонсировал меры поддержки для бизнеса
Путин дал кабмину новые поручения по COVID-19
Путин дал кабмину новые поручения по COVID-19
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
00:26
Украина поставила на поражение «Севпотока-2»
Рынки Компании
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
01:10
У кого вырастут зарплаты после самоизоляции
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение