Нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули 

Прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco рухнула на 25%. Об этом сообщает «Прайм».

Saudi Aramco, как сообщал «Рамблер», — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Некоторое время назад она представила финансовую отчетность за первый квартал 2020 года. Согласно ей, чистая прибыль компании снизилась на 25% в годовом выражении до 16,6 миллиарда долларов.

Операционная прибыль (EBIT) Saudi Aramco в январе-марте 2020-го по сравнению с январем-мартом 2019-го стала меньше на 22,7% (34,2 миллиарда долларов), а выручка — на 16,2% (60,1 миллиарда долларов). При этом в первом квартале 2020-го компания выплатила 13,4 миллиарда долларов в качестве дивидендов за четвертый квартал 2019-го.

В первом квартале 2020-го Saudi Aramco снизила добычу нефти на 3% в годовом выражении — с 10,1 миллиона баррелей в сутки до 9,8 миллиона баррелей в сутки.