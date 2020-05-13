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Эксперты рассказали о потерях общепита из-за пандемии в Москве 

ТК «Звезда» и ещё 1 2 часа назад
Раскрыты потери общепита из-за пандемии в Москве
Фото: pixabay.com
На данный момент все заведения питания работают только на вынос и доставку.
Из-за пандемии коронавируса в России существенно упала выручка в кафе и столовых, а также заведениях фаст-фуда.
Уточняется, что средний чек в апреле 2020 года сократился на треть и составил около 304 рублей по сравнению с февралем текущего года, когда еще не были введены ограничительные меры.
«Объем продаж в денежном выражении сократился на 50-80%», — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Платформы ОФД».
На данный момент общепит имеет право работать только на вынос и доставку.
По мнению экспертов, в связи с ограничительными мерами из-за распространения COVID-19 до трети заведений могут быть закрыты, а восстановиться рынок сможет не ранее 2022 года.
По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова данная отрасль не сможет обойтись без поддержки государства.
Согласно статистике оперштаба, в России выявлено 232 243 случаев заражения COVID-19, из которых свыше 43 тысяч пациентов выздоровели, 2116 — скончались.
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Комментарии
Компании , Игорь Бухаров , газета "Известия"
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