«Газпром» приготовился нарушить санкции США 

В порте Мукран в Германии все готово для продолжения работ по строительству газопровода «Северный поток 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые фотографии порта.

На снимках видно, что на оборудованную краном для погрузки пристань переместили участки трубопровода. Недалеко находится дноуглубительное судно подрядчика, компании Nord Stream 2 AG. Также на фото от 10 мая видно судно «Академик Черский», которое, предположительно, будет достраивать трубопровод.

Как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Из-за санкций компания Allseas, которая занималась прокладкой «Северного потока — 2», приостановила работу и отозвала специальные суда.