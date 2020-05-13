Каждый третий предприниматель признался, что за последнее время его положение стало хуже и он вынужден увольнять сотрудников. Таковы результаты второго этапа опроса предпринимателей в рамках проекта по измерению настроения бизнеса и масштабов сложившихся проблем в условиях пандемии. Его проводила ТПП РФ . Президент Союза "Дальневосточная торгово-промышленная палата" Игорь Востриков рассказал "Российской газете", к каким еще выводам привел этот опрос.

Игорь Юрьевич, что показало исследование "Бизнес-барометр страны", в котором принимали участие и дальневосточные предприниматели?

Игорь Востриков: Второй этап подтвердил: бизнес находится сейчас в крайне сложном положении. 54 процента опрошенных ответили, что за последние недели ничего не изменилось, бизнес "стоит".

Еще 33 процента подчеркнули, что "стало еще хуже, под меры поддержки государства мы не попали, увольняю сотрудников". И все эти цифры в процентном соотношении, которые отражают результаты ответов по всей России, показательны и для нас, дальневосточников.

Вообще, такие проекты, как "Бизнес-барометр", очень важны. Мы находимся в ситуации, когда требуется быстро принимать решения. И речь, прежде всего, идет о решениях власти. А такой опрос дает возможность проанализировать ситуацию. Аудитория достаточно репрезентативная — свыше 22 тысяч предпринимателей из многих регионов страны.

И какие выводы напрашиваются?

Игорь Востриков: Первый вывод, который можно сделать сразу, изучив результаты исследования: необходимо расширять список отраслей и видов бизнеса, особо пострадавших от запретительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Существующий перечень составлен на основе ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности). Этого недостаточно. Торгово-промышленная палата, например, изначально предлагала включить в список все субъекты бизнеса, совокупная выручка которых за март-апрель упала на определенный процент (предлагали 30 или 50) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас много предприятий, которые по сути являются пострадавшими, но не могут попасть в реестр по определенным критериям.

То есть нужно изменить эти критерии?

Игорь Востриков: Очевидно. Кстати, тот же "барометр" показал, что 82 процента опрошенных предпринимателей считают необходимым объявить наиболее пострадавшими все отрасли и подключить их к мерам государственной поддержки.

Кроме того, нужно распространить меры, принятые в отношении малого и среднего бизнеса, на некоммерческий сектор и социальное предпринимательство. Ведь у нас НКО попросту остались в стороне. Организации, занимающиеся оказанием помощи пожилым людям, или занятые в образовательной сфере, почему-то не считаются пострадавшими от пандемии.

А как "барометр" оценил меры поддержки, которые предлагают бизнесу сегодня?

Игорь Востриков: 52 процента выбрали ответ "не понимаю, как воспользоваться этими мерами", 36 процентов — "заявленных мер недостаточно, ожидаю дополнительные".

Вот эти цифры, показывающие, что половина опрошенных не понимает, как воспользоваться помощью государства, очень важны. Дело ведь не столько в количестве мер поддержки, сколько в том, что подходы к их пониманию у всех разные. Часть предпринимателей, например, не воспринимает отсрочку платежа по налогам как реальную помощь. Для них это в лучшем случае возможность собраться с силами и, может быть, понять, что все равно не хватит этих сил для выхода из тяжелой ситуации.

Да и сама процедура предоставления мер поддержки достаточно запутана. Нужны более простые и понятные схемы. Кстати, второй этап исследования "Бизнес-барометр страны" показал, что большая часть предпринимателей поддерживает отмену всех налоговых и неналоговых платежей для малого и среднего бизнеса в 2020 году.

Кроме того, есть и такая точка зрения среди предпринимателей: важно сейчас не столько вводить меры поддержки, сколько постепенно смягчать запретительные меры. Нужно дать возможность бизнесу быстрее возобновить работу, расширив список тех, чья деятельность не подпадает под карантин. "Открытие" многих видов предпринимательства решит проблему, связанную с падением потребительского спроса — нужно дать возможность зарабатывать людям деньги, которые они могли бы тратить.

Вы сказали, что результаты опроса по стране в целом соответствуют дальневосточным. Тем не менее в чем особенности нынешней ситуации для этого региона?

Игорь Востриков: Они лежат на поверхности. На Дальнем Востоке многие отрасли постоянно испытывают кадровый голод. Он сильнее, чем в остальных регионах.

Рабочую силу очень часто приходится привлекать из других областей страны или из-за рубежа. Сезонная путина в рыбопромысловых регионах, сельскохозяйственные работы, добыча полезных ископаемых, строительство, — во всех этих и многих других сферах используют труд вахтовиков, часто иностранных мигрантов. Сейчас здесь возникли вполне понятные проблемы.

Кроме того, Дальний Восток — особая территория в силу климатических условий, высоких тарифов, недостаточно развитой инфраструктуры. Сейчас нам какое-то время придется больше говорить не о развитии наших точек роста, а о том, чтобы не дать "схлопнуться" существующему бизнесу, обеспечить ему возможность выживания и работы. Очень сложно будет сохранить все те инвестпроекты, которые планировались и начинались в последнее время.

Если вспомнить прежние кризисы, особенно в 1990-е годы, можно заметить одну особенность. В условиях нарушения многих хозяйственных связей с западными и центральными территориями страны Дальнему Востоку помогло налаживание экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодняшний кризис носит глобальный характер — и наши соседи по АТР сами оказались в непростой ситуации. Но они с ней более-менее успешно пытаются справиться. И есть вероятность, что выход из "коронавирусного положения" у них начнется быстрее. И это повлияет на восстановление хозяйственных связей, а, значит, и нашей экономики.

Как, на ваш взгляд, изменится "выживший" бизнес?

Игорь Востриков: Опробовав варианты работы онлайн, бизнес обязательно приобретет связанные с этим новые черты. Скорее всего, особенно сильно будет развиваться сфера электронной торговли.

На электронные площадки уйдет также организация международных связей. Конечно, все это было и до коронавируса, но в гораздо меньшей степени. Многое зависит и от власти. Необходимость обеспечить Дальний Восток рабочей силой стала видна особенно наглядно. Поэтому для развития экономики потребуются новые способы удержания и закрепления здесь населения.