Вопреки тотальному падению спроса на перелеты российские авиакомпании начали повышать цены на билеты. По данным сервисов по продаже и бронированию авиабилетов, средняя цена перелета в мае повысилась на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Авиакомпании уверяют, что выделенных государством 23,4 млрд рублей не хватит на спасение отрасли.

Средняя стоимость билета экономкласса в одну сторону внутренних авиалиний поднялась на 12,3% — с 5,7 тыс. руб. в марте до 6,4 тыс. рублей в апреле. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные предоставленные сервисом OneTwoTrip. По данным портала «Купибилет», полет в обе стороны в апреле вырос в цене 19,7%. По сравнению с апрелем 2019 года фиксируется небольшой рост — по данным разных агрегаторов, от 1,8 до 4%.

Билеты, проданные с 1-го по 8 мая, по данным сайта «Купибилет», поднялись в цене на 24%.

По данным сервиса «Туту.ру», средний чек на авиаперелет в одну сторону в текущем месяце увеличился на 13%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В то же время Росстат сообщает, что в апреле средняя стоимость полета экономклассом увеличилась до 5312 руб. из расчета на 1 тыс. км, что на 5,7% превосходит среднюю цену билета в этом марте и на 3,7% — в сравнении с апрелем прошлого года. Выше этой отметки в апреле стоимость не поднималась с 2010 года, тогда она составляла 6530 руб.

Четыре крупнейших авиакомпании России резко повысили цены на билеты из Москвы в города-миллионники с вылетом в апреле-мае (на 50–110% к марту этого года), об этом в конце апреля писали «Ведомости». Негативным драйвером роста цен также стала остановка работы с 1 апреля по 31 мая авиакомпании «Победа» , которая реализует билеты в среднем на 25–30% дешевле, чем у больших российских перевозчиков. Это и повлияло на цене перелетов, считает аналитик «Финама» по транспорту Алексей Калачёв

Авиакомпания Red Wings заявила, что не изменяла тарифы в марте-мае этого года, это касается самого доступного тарифа «Лайт» (без багажа и без возможности обмена и возврата билета). Карантинные меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса, вызвали кризис в авиации по всему миру. Международное сообщение фактически свелось к минимальному количеству рейсов.

В России зарубежные перелеты остановлены с 27 марта.

Из-за режима изоляции в российских регионах и принудительного ограничения на передвижения россиян обвалился спрос на внутренние перелеты. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие авиакомпании страны) ожидает, что по итогам 2020 года пассажирские авиаперевозки внутри России упадут на 56% — до 31,8 млн человек, возобновление полетов заграницу в ближайшие месяцы не предвидится.

«В апреле-июне цены на перелеты традиционно растут, поэтому нужно ждать дальнейшего повышения. Однако перевозчики будут делать это очень осторожно из-за драматичного падения спроса со стороны населения на фоне пандемии. Резкого скачка цен можно ждать после возобновления международных рейсов», — приводят «Известия» мнение эксперта ГосНИИ Гражданской авиации Александра Фридлянда.

По подсчетам инвестиционной компании InfraONE, российские перевозчики потеряют в 2020 году примерно 271 млрд рублей выручки.

При формировании тарифов авиакомпаниям придется учитывать, что многие пассажиры после открытия полетов за рубеж воспользуются ваучерами — перечисленными на счет в личном кабинете баллами за отмененный рейс, которые можно потратить только на новый билет, считает Алексей Калачёв из Финам. По его мнению, это увеличит издержки перевозчиков, которые вынуждены будут транспортировать миллионы граждан по уже оплаченным билетам.

12 мая Госдума поддержала в первом чтении законопроект, дающий перевозчикам и операторам возможность вместо возврата денег за несостоявшийся из-за пандемии рейс выдавать так называемые ваучеры. Эти бумаги позволят пассажирам впоследствии снова заказать перелет этой же компанией.

К экстренным случаям, согласно законопроекту, относятся угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, введение режима повышенной готовности или ЧС на всей территории страны либо на ее части, принятие иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну временного пребывания, либо возникновение в стране временного пребывания граждан России угрозы их жизни и здоровью.