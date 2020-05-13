TUI сократит 8 тысяч сотрудников по всему миру

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Один из крупнейших в мире туристических операторов TUI Group сократит около восьми тысяч сотрудников по всему миру из-за серьезных финансовых потерь, вызванных пандемией нового коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Туристическая компания со штаб-квартирой в Германии 13 мая объявила о постепенном возобновлении своей работы после отмены подавляющего большинства туров в марте.

В заявлении туроператора говорится, что отели TUI в немецких регионах Зильт и Мекленбург-Передняя Померания будут вновь открыты в ближайшие дни, отели и клубы на европейских направлениях также готовы принять туристов.

Сокращение до восьми тысяч рабочих мест позволит TUI сократить административные расходы на 30 процентов.

Как писал «Рамблер», ранее в Венгрии приостановил работу крупнейший туроператор Robinson Tours, который обслуживал около 50 процентов российского организованного турпотока в страну.

В Robinson Tours заявили, что причиной стала пандемия коронавируса, которая привела к закрытию границ.