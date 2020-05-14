В ФНС дали совет по получению субсидии на зарплаты

Первые 44 тысяч индивидуальных предпринимателей получили субсидию на выплату зарплат, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.
"Мы видим по нашим учетным системам, кому деньги уже пришли. Вчера направили 77 тысяч заявлений в федеральное казначейство, из них по 44 тысячам уже сделаны переводы", — сказал Егоров в эфире телеканала "Россия-24".
Глава ФНС подчеркнул, что заявления на выплаты будут отправляться ежедневно. Он напомнил об условии сохранения штатной численности организациями для получения господдержки и обратил внимание, что количество работников проверяется по данным, которые приходят из пенсионного фонда.
"Чтобы мы могли проверить ваши данные, мы запрашиваем у Пенсионного фонда форму СЗВ-М, которую сдают работодатели. Без нее не можем проверить численность работников и назначить компании субсидию. Деньги придут быстрее, если отчетная форма за апрель и май будет своевременно предоставлена компаниями в Пенсионный фонд", — подчеркнул руководитель ведомства.