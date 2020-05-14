Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.30
82.00
80.25
Прогноз
18.05 – 25.05
$
72.70
78.73
Индексы и котировки Brent
30.03
–1.02 Золото
1719.03
+0.20 РТС
1095.09
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0793
–0.0080
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

Глава ФНС рассказал, как ускорить получение субсидии на зарплаты 

Российская Газета и ещё 18 1 час назад
В ФНС дали совет по получению субсидии на зарплаты
Фото: РИА Новости
Первые 44 тысяч индивидуальных предпринимателей получили субсидию на выплату зарплат, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.
"Мы видим по нашим учетным системам, кому деньги уже пришли. Вчера направили 77 тысяч заявлений в федеральное казначейство, из них по 44 тысячам уже сделаны переводы", — сказал Егоров в эфире телеканала "Россия-24".
Глава ФНС подчеркнул, что заявления на выплаты будут отправляться ежедневно. Он напомнил об условии сохранения штатной численности организациями для получения господдержки и обратил внимание, что количество работников проверяется по данным, которые приходят из пенсионного фонда.
"Чтобы мы могли проверить ваши данные, мы запрашиваем у Пенсионного фонда форму СЗВ-М, которую сдают работодатели. Без нее не можем проверить численность работников и назначить компании субсидию. Деньги придут быстрее, если отчетная форма за апрель и май будет своевременно предоставлена компаниями в Пенсионный фонд", — подчеркнул руководитель ведомства.
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
Российская Газета: последние новости
"Академик Черский" прибыл в логистический центр "Северного потока-2" "Академик Черский" прибыл в логистический центр "Северного потока-2" Треть предпринимателей призналась, что вынуждена начать увольнения Треть предпринимателей призналась, что вынуждена начать увольнения Блокчейн-проект TON Павла Дурова закрывается Блокчейн-проект TON Павла Дурова закрывается
Комментарии
Компании , Даниил Егоров , Федеральная налоговая служба , Федеральное казначейство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали поднимать цены на нефть
США начали поднимать цены на нефть
Найден план спасения российской экономики
Найден план спасения российской экономики
Россияне массово ринулись оформлять заявки на помощь
Россияне массово ринулись оформлять заявки на помощь
Нефть стали сливать в океан
Нефть стали сливать в океан
Включаем печатный станок: что будет с инфляцией
Включаем печатный станок: что будет с инфляцией
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение