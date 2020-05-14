В ФНС дали совет по получению субсидии на зарплаты

Даниил Егоров. Первые 44 тысяч индивидуальных предпринимателей получили субсидию на выплату зарплат, сообщил глава ФНС

"Мы видим по нашим учетным системам, кому деньги уже пришли. Вчера направили 77 тысяч заявлений в федеральное казначейство, из них по 44 тысячам уже сделаны переводы", — сказал Егоров в эфире телеканала "Россия-24".

Глава ФНС подчеркнул, что заявления на выплаты будут отправляться ежедневно. Он напомнил об условии сохранения штатной численности организациями для получения господдержки и обратил внимание, что количество работников проверяется по данным, которые приходят из пенсионного фонда.