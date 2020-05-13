Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.55
82.00
79.90
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.00
78.62
Индексы и котировки Brent
29.96
+0.98 Золото
1710.82
+0.14 РТС
1128.51
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
13.05
1.0876
+0.0057
28.04
1.0820
10.05
01.05
17.04

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса 

РИА Новости 4 часа назад
Расширен перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Фото: ТАСС
Правительство РФ расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, добавив туда торговлю через автоматы и народные промыслы. Соответствующее постановление, подписанное исполняющим обязанности премьер-министра РФ Андреем Белоусовым, опубликовано на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции… дополнить позицией следующего содержания: "Производство изделий народных художественных промыслов",.. "Деятельность по осуществлению торговли через автоматы", — говорится в документе.
Видео дня. Правительство утвердило дополнительные выплаты детям
Последние новости
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Компании , Андрей Белоусов , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЕвроХим» удвоил выпуск гипохлорита натрия
«ЕвроХим» удвоил выпуск гипохлорита натрия
Стоимость биткоина взлетела
Стоимость биткоина взлетела
Выгоду от кредитных каникул в РФ освободят от НДФЛ
Выгоду от кредитных каникул в РФ освободят от НДФЛ
Крупный бизнес вступил в борьбу с пандемией
Крупный бизнес вступил в борьбу с пандемией
Нефть дорожает
Нефть дорожает
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
В России подешевел бензин
02:06
В России подешевел бензин
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение