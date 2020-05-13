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«Победа» возобновляет полеты 

Павел Тиунов 4 часа назад
«Победа» заявила о возобновлении полетов по России
Фото: ТАСС
Руководство авиакомпании «Победа» приняло решение возобновить перелеты внутри России, сообщает РИА Новости.
Лоукостер временно приостанавливал свою деятельность с начала апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
По данным СМИ, «Победа» будет поэтапно возобновлять полеты между российскими регионами. Отмечается, что первый самолет компании поднимется в воздух 1 июня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиакомпании, подчеркнув, что работа возобновляется в связи с началом отмены ограничительных мер в стране.
7 апреля, как сообщал «Рамблер», «Победа» заявила о временной заморозке полетов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Вместе с лоукостером о приостановлении своей деятельности объявили еще четыре авиаперевозчика, входящие в топ-10 по обслуживанию наибольшего количества клиентов в начале 2020 года. Речь идет о компаниях Nordwind (7 место), Azur Air (8 место), Royal Flight (11 место) и I Fly (20 место).
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Комментарии
Компании , Авиакомпания "Победа" , РИА Новости
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