«Победа» заявила о возобновлении полетов по России

Лоукостер временно приостанавливал свою деятельность с начала апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным СМИ, «Победа» будет поэтапно возобновлять полеты между российскими регионами. Отмечается, что первый самолет компании поднимется в воздух 1 июня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиакомпании, подчеркнув, что работа возобновляется в связи с началом отмены ограничительных мер в стране.

7 апреля, как сообщал «Рамблер», «Победа» заявила о временной заморозке полетов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Вместе с лоукостером о приостановлении своей деятельности объявили еще четыре авиаперевозчика, входящие в топ-10 по обслуживанию наибольшего количества клиентов в начале 2020 года. Речь идет о компаниях Nordwind (7 место), Azur Air (8 место), Royal Flight (11 место) и I Fly (20 место).