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Рада Украины приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Рада Украины решила судьбу Приватбанка
Фото: РИА Новости
Верховная рада Украины приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком, в поддержке которых страна сейчас нуждается как никогда. Это сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Документ еще должен подписать президент. Коломойский уже заявил, что обратится в ЕСПЧ из-за закона, мешающего ему судиться за Приватбанк на Украине.
Как говорится в пояснительной записке, закон предусматривает установление равновесия между частными интересами владельцев банка и общественными интересами. В случае отмены решения о выведении банка с рынка его положение, которое существовало до принятия решения, не должно возобновляться. Документ, в частности, предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда.
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается.
Глава минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что Киев не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by без принятия закона о банковском регулировании. По его словам, Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.
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Комментарии 2
Компании , Сергей Марченко , Джерри Райс , ЕСПЧ , Международный валютный фонд , Правительство Украины , Всемирный Банк , Минфин , Верховная Рада
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