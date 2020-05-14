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Каждый десятый дом в России останется без отопления 

Ura.Ru 1 час назад
Часть домов в России может остаться без отопления
Фото: © URA.RU
Каждый десятый дом в России не успеют подготовить к новому отопительному сезону. У предприятий ЖКХ не хватит на это средств из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
«Есть риск, что к новому отопительному сезону не успеют подготовить на должном уровне каждый десятый дом в стране», —заявила она «Известиям», добавив, что в зоне опасности — все жилье в регионах, которое было построено до 1970-х годов.
По информации специалистов, дефицит средств в регионах страны на завершение нынешнего отопительного сезона и подготовку к новому составляет более 70 млрд рублей. Всего на подготовку к зиме предприятия ЖКХ обычно тратят около 180 млрд в год. В этом году доходы компаний существенно снизились.
По информации замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрия Гордеева, собираемость платежей за ЖКУ у управляющих компаний в марте и апреле упала на 20—50%.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская уверена: чтобы исправить ситуацию, государство должно оказать помощь и выделить бюджетные деньги на подготовку к отопительному сезону.
«Ситуация действительно тяжелая, ее нужно пережить. Но власти не должны допустить того, чтобы дома оказались не готовы к зиме, потому что ЖКХ — система жизнеобеспечения. Это первое, о чем нужно думать и на что выделять бюджет», — подчеркнула парламентарий.
Ранее в Минстрое РФ заявили о рекордном долге россиян за ЖКХ. В 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, общая сумма долгов за коммунальные услуги может достичь 1,6 трлн рублей.
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Комментарии
Компании , Галина Хованская , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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