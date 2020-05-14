Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.20
82.00
80.24
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
29.83
+0.37 Золото
1712.28
+0.02 РТС
1110.37
–0.48
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0808
–0.0065
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

Прибыль Raiffeisen в России в I квартале выросла на 15% 

Прайм 1 час назад
Прибыль Raiffeisen в России выросла на 15%
Фото: РИА Новости
Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале 2020 года выросла в годовом выражении на 15% — до 145 миллионов евро, доналоговая прибыль увеличилась на 15,6% — до 185 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход RBI в России вырос на 17,6% в годовом выражении и составил 207 миллионов евро. Операционная прибыль банка в РФ составила 316 миллионов евро, увеличившись на 19,2%.
Консолидированная прибыль RBI за первый квартал сократилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 177 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 0,49 евро против 0,64 евро годом ранее. Чистый процентный доход составил 881 миллион евро, увеличившись на 6,8%.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 48 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
Прайм: последние новости
СМИ анонсировали работы по завершению "Северного потока-2" СМИ анонсировали работы по завершению "Северного потока-2" Будущее "Антонова" зависит от сотрудничества с Boeing - посол Украины в США Будущее "Антонова" зависит от сотрудничества с Boeing - посол Украины в США МТС в рамках buy back выкупил акции у АФК "Система" на 240 млн руб МТС в рамках buy back выкупил акции у АФК "Система" на 240 млн руб
Комментарии
Компании , Райффайзенбанк Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина раскрыла обман МВФ
Украина раскрыла обман МВФ
Две трети россиян вынуждены тратить все деньги на еду
Две трети россиян вынуждены тратить все деньги на еду
Россияне стали реже ходить в магазины
Россияне стали реже ходить в магазины
Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла
Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла
МТС выкупил акции у АФК «Система» на 240 млн рублей
МТС выкупил акции у АФК «Система» на 240 млн рублей
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение