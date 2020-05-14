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«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ). Сумма убытка составила 306 миллиардов рублей, подсчитал «Интерфакс».
Зимний период традиционно считается лучшим для российского экспортного монополиста, поскольку спрос на газ в эти месяцы максимальный. Год назад компания получила прибыль в размере почти 200 миллиардов рублей.
Во втором и третьем кварталах «Газпром» время от времени получал убыток, но ситуация всегда компенсировалась первым, на который в некоторые годы приходилось до половины годовой прибыли. Четвертый квартал, в который также входит один зимний месяц, для компании был вторым по значимости.
Проблемой для «Газпрома» стали аномально теплая зима и переполненность европейских хранилищ, в которые компания активно закачивала газ для улучшения статистики за 2019 год. Свою роль сыграло увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ). В совокупности резкое превышение предложения над спросом привело к рекордному снижению стоимости топлива.
Такая отчетность учитывает только статистику головной компании, а данные по МСФО, включающие показатели дочерних предприятий, пока доступны только за четвертый квартал 2019 года. Их них следует, что чистая прибыль снизилась более чем в два раза до 165 миллиардов рублей, а из-за выплаты штрафа «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража сформировался кассовый разрыв в размере 186 миллиардов рублей.
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Компании , Видео , Рынки , Экономика , Нафтогаз , Газпром , Интерфакс
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