В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ). Сумма убытка составила 306 миллиардов рублей, подсчитал «Интерфакс».

Зимний период традиционно считается лучшим для российского экспортного монополиста, поскольку спрос на газ в эти месяцы максимальный. Год назад компания получила прибыль в размере почти 200 миллиардов рублей.

Во втором и третьем кварталах «Газпром» время от времени получал убыток, но ситуация всегда компенсировалась первым, на который в некоторые годы приходилось до половины годовой прибыли. Четвертый квартал, в который также входит один зимний месяц, для компании был вторым по значимости.

Проблемой для «Газпрома» стали аномально теплая зима и переполненность европейских хранилищ, в которые компания активно закачивала газ для улучшения статистики за 2019 год. Свою роль сыграло увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ). В совокупности резкое превышение предложения над спросом привело к рекордному снижению стоимости топлива.