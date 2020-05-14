Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.30
82.00
80.35
Прогноз
18.05 – 25.05
$
75.90
81.19
Индексы и котировки Brent
30.14
+0.63 Золото
1719.03
+0.20 РТС
1093.39
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0794
–0.0079
29.04
1.0873
11.05
03.05
19.04

Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым в Китае 

Секрет Фирмы и ещё 1 1 час назад
Коронавирус навредил самому богатому китайцу
Фото: ТАСС
Лидером в списке богатейших китайских бизнесменов снова стал владелец крупнейшего дистрибьютера онлайн-игр Tencent, Ма Хуатэн. На рокировку оказала влияние вспышка коронавируса, запершая людей дома наедине с компьютерами.
С начала 2020 года акции компании Tencent взлетели в цене на 14%, оказавшись на самом высоком уровне за два года. Такой рост был связан с высоким спросом на мобильные игры в период ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Tencent сообщала, что рост доходов от её игрового направления в первом квартале 2020 года составил 31%.
«Наши платформы и продукты никогда не были более востребованными и актуальными, поскольку пользователи остаются дома», — заявил тогда Ма Хуатэн.
Рост акций Alibaba и прибыли компании, напротив, замедлился из-за снижения уровня потребления.
По данным на 14 мая состояние Хуатэна оценивалось в $48,3 млрд, у Джека Ма оно составило $41,2 млрд
В 2019 году Ма впервые потеснил Хуатэна в рейтинге самых богатых жителей Китая. А после оставил пост главы Alibaba, заявив, что хочет вернуться к преподаванию.
Впрочем, аналитики рынка предупредили, что взлёт спроса на компьютерные игры и рост доходов компании Хуатэна может оказаться лишь временным явлением. Со снятием ограничений и открытием школ и офисов люди начнут тратить намного меньше времени на игры, полагают эксперты.
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
Секрет Фирмы: последние новости
Российский миллиардер потребовал закрыть четыре города Российский миллиардер потребовал закрыть четыре города Павел Дуров заявил о закрытии своего блокчейн-проекта TON Павел Дуров заявил о закрытии своего блокчейн-проекта TON Бывший гендиректор Metro возглавил Lamoda Бывший гендиректор Metro возглавил Lamoda
Комментарии 3
Компании , Джек Ма , Alibaba
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал главную задачу нового развития экономики
Путин назвал главную задачу нового развития экономики
Стало известно о личных финансах Илона Маска
Стало известно о личных финансах Илона Маска
В США ожидают дальнейшего роста безработицы
В США ожидают дальнейшего роста безработицы
Кабмин увеличил сумму авансов по госконтрактам
Кабмин увеличил сумму авансов по госконтрактам
ЦБ запускает печатный станок
ЦБ запускает печатный станок
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение