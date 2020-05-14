Коронавирус навредил самому богатому китайцу

Лидером в списке богатейших китайских бизнесменов снова стал владелец крупнейшего дистрибьютера онлайн-игр Tencent, Ма Хуатэн. На рокировку оказала влияние вспышка коронавируса, запершая людей дома наедине с компьютерами.

С начала 2020 года акции компании Tencent взлетели в цене на 14%, оказавшись на самом высоком уровне за два года. Такой рост был связан с высоким спросом на мобильные игры в период ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Tencent сообщала, что рост доходов от её игрового направления в первом квартале 2020 года составил 31%.

«Наши платформы и продукты никогда не были более востребованными и актуальными, поскольку пользователи остаются дома», — заявил тогда Ма Хуатэн.

Рост акций Alibaba и прибыли компании, напротив, замедлился из-за снижения уровня потребления.

По данным на 14 мая состояние Хуатэна оценивалось в $48,3 млрд, у Джека Ма оно составило $41,2 млрд

В 2019 году Ма впервые потеснил Хуатэна в рейтинге самых богатых жителей Китая. А после оставил пост главы Alibaba, заявив, что хочет вернуться к преподаванию.

Впрочем, аналитики рынка предупредили, что взлёт спроса на компьютерные игры и рост доходов компании Хуатэна может оказаться лишь временным явлением. Со снятием ограничений и открытием школ и офисов люди начнут тратить намного меньше времени на игры, полагают эксперты.