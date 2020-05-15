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Чистый убыток Petrobras в I квартале составил $9,7 млрд против прибыли годом ранее 

Прайм и ещё 2 57 минут назад
Чистый убыток Petrobras составил $9,7 млрд
Фото: РИА Новости
Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первых трех месяцев 2020 года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в размере 9,7 миллиарда долларов против прибыли в 1,07 миллиарда долларов годом ранее, сообщила компания.
Выручка за первые три месяца года достигла 17,143 миллиарда долларов, что на 8,8% ниже год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос при этом на 17,6%, до 8,581 миллиарда долларов.
"В первом квартале 2020 мы зафиксировали убыток в размере 9,7 миллиарда долларов в основном из-за обесценивания, связанного с пересмотром наших долгосрочных прогнозов по цене на нефть марки Brent в условиях нового сценария развития мировой экономики", — говорится в сообщении.
Petrobras указывает, что в минувшем квартале на ее результаты также повлияли более низкие цены на нефть марки Brent и сильная девальвация бразильского реала по отношению к доллару. Эти факторы, как указывает компания, были частично компенсированы, в частности, более высокими объемами экспорта и более высокой наценкой на нефтепродукты.
Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Компания основана в в 1953 году.
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