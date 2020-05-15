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Названо имя: пандемия породит первого долларового триллионера 

Мария Иванова и ещё 13 41 минуту назад
Первым в мире долларовым триллионером может стать основатель Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает сервис консультаций для малого бизнеса Comparisun.
Аналитики Comparisun отметили, что Безос, несмотря на потерю около 38 миллиардов долларов в результате недавнего развода, по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.
Названы богатейшие бизнесмены России
Его собственный капитал вырос в среднем на 34 процента за последние пять лет. Это потенциально может сделать его первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года.
Основатель Facebook Марк Цукерберг может получить статус триллионера гораздо позже, но в более молодом возрасте — в 51 год.
В целом из 25 человек, которых проанализировали в Comparisun, только 11 имеют реальный шанс стать триллионерами в течение своей жизни.
К 2027 году в возрасте 68 лет триллионером может стать Сюй Цзяинь, глава китайского застройщика Evergrande Group. За ним следует основатель Alibaba Group, Tmall, AliExpress) Джек Ма: свой триллион он может получить к 2030 году, тогда ему будет 65 лет.
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин могут стать триллионерами к 2051 году в возрасте 77 лет.
Как писал «Рамблер», в январе Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут. Это произошло после того, как Amazon выпустила квартальный отчет о прибыли. Стоимость акций компании выросла тогда на 12 процентов.
Комментарии 36
Компании , Видео , Джефф Безос , Ларри Пейдж , Джек Ма , Сергей Брин , Марк Цукерберг , Amazon , Alibaba , Google
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