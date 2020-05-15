Первым в мире долларовым триллионером может стать основатель Amazon Джефф Безос . Об этом сообщает сервис консультаций для малого бизнеса Comparisun.

Аналитики Comparisun отметили, что Безос, несмотря на потерю около 38 миллиардов долларов в результате недавнего развода, по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.

Его собственный капитал вырос в среднем на 34 процента за последние пять лет. Это потенциально может сделать его первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года.

Основатель Facebook Марк Цукерберг может получить статус триллионера гораздо позже, но в более молодом возрасте — в 51 год.

В целом из 25 человек, которых проанализировали в Comparisun, только 11 имеют реальный шанс стать триллионерами в течение своей жизни.

К 2027 году в возрасте 68 лет триллионером может стать Сюй Цзяинь, глава китайского застройщика Evergrande Group. За ним следует основатель Alibaba Group , Tmall, AliExpress) Джек Ма : свой триллион он может получить к 2030 году, тогда ему будет 65 лет.

Как писал «Рамблер», в январе Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут. Это произошло после того, как Amazon выпустила квартальный отчет о прибыли. Стоимость акций компании выросла тогда на 12 процентов.