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«АвтоВАЗ» возобновит производство с 18 мая 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства
Фото: РИА Новости
"АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей, временно приостановленное из-за низких продаж в период пандемии из-за угрозы распространения коронавируса, 18 мая. Об этом говорится в сообщении профсоюза предприятия, распространенном в пятницу.
"С 18 мая "АвтоВАЗ" возобновляет свою работу", — говорится в сообщении.
Производство автомобилей приостановлено с 29 апреля из-за низких объемов продаж. В апреле продажи снизились до 10 тыс. в месяц, что более чем в три раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом производственные затраты составляют порядка 2 млрд рублей в неделю.
"АвтоВАЗ" — крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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