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«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле
Фото: ТАСС
"Роснефть" полностью прекратила свою деятельность в Венесуэеле и вышла из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия, заявил глава компании Игорь Сечин.
"Во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", — приводятся в сообщении "Роснефти" слова Сечина.
В результате сделки общество группы "Роснефть" со 100% долей участия стало владельцем 9,6% именных обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть".
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Компании , Игорь Сечин , Правительство РФ , Роснефть
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