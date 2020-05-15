Названы препятствия строительства «Северного потока-2»

Возобновление работ на строительстве российского газопровода "Северный поток-2" могут начать только после одобрения Данией обновленного плана работ. Об этом пишет EADaily со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).

"До возобновления трубоукладочных работ оператор Nord Stream 2 AG обязан проинформировать нас и представить обновленный план. Когда Датское энергетическое агентство получит его, мы оценим документ на соответствие уже выданному разрешению и оценке окружающей среды", — отметил собеседник в DEA.

В агентстве при этом не стали уточнять, сколько времени потребуется на утверждение нового варианта проекта работ.

Издание отмечает и другие факторы, препятствующие возобновлению работ по укладке трубопровода "Северный поток-2".

Отмечается, что прокладку газопровода из РФ в Германию могут отложить до осени текущего 2020 года. В этом случае "Северный поток-2" смогут запустить в эксплуатацию только в первом квартале следующего 2021 года.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет о возможном возобновлении строительства в ближайшие дни. На спутниковых снимках видно, как из хранилища к причалу доставили трубы для газопровода. Помимо этого агентство отмечает, что в логистическом центре "Северного потока —2" прибыл трубоукладчик "Академик Черский", который может достроить трубопровод.

Также в порту, помимо "Академика Черского", уже семь месяцев находится трубоукладочная баржа "Фортуна": она уже вела укладку трубопровода у берегов России.

Что касается баржи, то определенные проблемы вызывало отсутствие системы динамического позиционирования (DPS): ее наличие указано в самом разрешении на укладку газопровода в датских водах.

В разрешении еще упоминается возможность якорного позиционирования при строительстве. В компании Nord Stream 2 AG, которая строит "Северный поток-2", заявили что проблем с использованием судов с якорным позиционированием возникнуть не должно.