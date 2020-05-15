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В Nord Stream 2 отреагировали на решение немецкого регулятора по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
В Nord Stream 2 отреагировали на решение Германии
Фото: Reuters
Компания Nord Stream 2 изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав, заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG.
«Мы намерены, прежде всего, изучить это решение, спокойно оценить его, а также, конечно, изучить меры с целью защиты своих прав», — заявил он, передает РИА «Новости».
В самом регуляторе заявили, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по трубопроводу «Северный поток — 2» может быть обжаловано.
«Против решения в течение одного месяца с момента его представления может быть подана жалоба. Жалобу следует в письменном виде подать в Федеральное сетевое агентство. Достаточно, если жалоба в течение этого срока поступит в Высший земельный суд Дюссельдорфа», — говорится в документе.
Жалобу необходимо обосновать, на это также дается месячный срок с даты ее подачи, но срок может быть продлен по решению инстанции, рассматривающей жалобу.
В пятницу Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток — 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.
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Комментарии
Компании , Экономика , ЕС , РИА Новости
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