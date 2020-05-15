В Nord Stream 2 отреагировали на решение Германии

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Компания Nord Stream 2 изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав, заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG.

«Мы намерены, прежде всего, изучить это решение, спокойно оценить его, а также, конечно, изучить меры с целью защиты своих прав», — заявил он, передает РИА «Новости».

В самом регуляторе заявили, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по трубопроводу «Северный поток — 2» может быть обжаловано.

«Против решения в течение одного месяца с момента его представления может быть подана жалоба. Жалобу следует в письменном виде подать в Федеральное сетевое агентство. Достаточно, если жалоба в течение этого срока поступит в Высший земельный суд Дюссельдорфа», — говорится в документе.

Жалобу необходимо обосновать, на это также дается месячный срок с даты ее подачи, но срок может быть продлен по решению инстанции, рассматривающей жалобу.