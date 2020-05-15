Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.95
82.00
79.85
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.77
79.88
Индексы и котировки Brent
31.50
+0.00 Золото
1735.80
+0.05 РТС
1120.28
–0.45
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0815
–0.0140
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

«Яндекс» прекращает тестирование на COVID-19 на дому 

Прайм 50 минут назад
«Яндекс» прекращает тестирование на COVID-19 на дому
Фото: РИА Новости
"Яндекс" заканчивает этап проекта "Помощь рядом" по развозу тестов на коронавирус и направит все ресурсы на организацию поездок врачей и социальных работников, которые продолжают работать в режиме повышенной нагрузки, говорится в сообщении интернет-компании.
"Помощь рядом" — социальный проект "Яндекса", который был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта "Яндекс" организует поездки врачей и волонтеров, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.
С 20 апреля "Яндекс" в рамках проекта проводил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве, на первом этапе было выделено 10 тысяч бесплатных тестов. Водители отвозили медицинских работников лабораторных служб по адресам для сбора анализов на COVID-19 и обратно в лаборатории. Позже бесплатное тестирование запустилось также в Санкт-Петербурге и Иваново. Всего было организовано более 20 тысяч бесплатных тестирований на дому.
"В Москве, где тесты были особенно востребованы, с 15 мая начинается массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Поэтому "Яндекс" заканчивает этап проекта по развозу тестов и направит все ресурсы на организацию поездок врачей и социальных работников, которые все еще работают в режиме повышенной нагрузки", — уточняется в сообщении.
В рамках проекта холдинг помог медицинским работникам посетить более 80 тысяч пациентов на дому, подключив больницы в 24 городах России. На очереди медучреждения еще в 63 городах, которые также обратились за помощью. Помимо этого, компания организует перевозки сотрудников НКО, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, людей с ослабленным иммунитетом.
"К проекту уже подключилась 21 НКО, в том числе Фонд профилактики рака, фонд поддержки хосписов "Вера", проект DonorSearch. "Яндекс" уже помог организовать около 15 тысяч поездок, в том числе около 5 тысяч поездок медицинских работников в хосписы, 5,5 тысячи поездок доноров в донорские центры и около 2 тысяч поездок врачей и больных онкологическими заболеваниями", — отметили в компании.
Кроме того, в 10 городах "Яндекс" помогает с доставкой продуктовых наборов малоимущим, пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и неполным семьям. Более 20 тысяч семей уже получили продуктовые наборы в Ижевске, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. В Санкт-Петербурге совместно с компанией "Лента" Яндекс также доставляет обеды врачам больниц, в которых лежат пациенты с коронавирусом. Ежедневно компании развозят более 400 обедов.
На старте проекта интернет-холдинг вложил в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование и регулярную дезинфекцию машин, отладку логистики, оплату поездок водителей на первом этапе работы в новых городах и оплату тестов на коронавирус. С 13 апреля, когда Яндекс объявил сбор пожертвований, люди и организации перечислили в фонд проекта еще около 30 миллионов рублей.
Видео дня. Договор дороже денег: как менеджеры заставляют платить
Прайм: последние новости
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире В Nord Stream 2 AG не исключили, что обжалуют решение немецкого регулятора в судах В Nord Stream 2 AG не исключили, что обжалуют решение немецкого регулятора в судах Будущее "Антонова" зависит от сотрудничества с Boeing - посол Украины в США Будущее "Антонова" зависит от сотрудничества с Boeing - посол Украины в США
Комментарии
Компании , Яндекс , "Лента"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль растерял рост
Рубль растерял рост
Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной сделке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной сделке
Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 25%
Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 25%
Россияне захотели больше денег
Россияне захотели больше денег
Экс-глава Lamoda Янсен станет топ-менеджером «Магнита»
Экс-глава Lamoda Янсен станет топ-менеджером «Магнита»
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение