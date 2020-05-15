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Оборот Lamoda в I квартале 2020 года вырос на 19,8% 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Оборот Lamoda вырос на 19,8%
Фото: ТАСС
Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), в I квартале 2020 года увеличила чистый оборот (NMV) на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Таким образом, стоимость всех покупок, сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Беларуси, Украине и Казахстане, включая НДС, сервисные сборы, плату за доставку, после учета возвратов и скидок, составила 10,3 млрд рублей.
Валовая прибыль за тот же период выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,1 млрд рублей. Число активных пользователей сервиса увеличилось на 8% и достигло 3 млн человек. Ежемесячная аудитория достигла 17 миллионов (против 13 миллионов в 1 квартале 2019 года).
На фоне режима самоизоляции в России в первом квартале вырос спрос на товары для дома и декора, занятий спортом, игрушки. Например, число заказов в категории "Спорт" выросло в 2,5 раза, в категории "Дом" — в 2 раза по сравнению с первым кварталом 2019 года. В марте количество новых пользователей в Москве выросло в два раза по сравнению с февралем, а в других регионах России — в 1,5 раза.
"Эта тенденция продолжилась и в апреле — количество новых пользователей в этом месяце было на 60% выше, чем в марте", — сообщили в компании.
Lamoda — интернет-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, в России и СНГ, основана в 2011 г. и с 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group.
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