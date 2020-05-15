Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.95
82.00
79.85
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
32.60
+0.00 Золото
1743.96
–0.25 РТС
1117.42
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0812
–0.0143
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

В США пригрозили «Газпрому» введением жёстких санкций 

News.ru и ещё 2 4 часа назад
США пригрозили «Газпрому» жёсткими санкциями
Фото: РИА Новости
Принятые в декабре 2019 года санкции США в полной мере коснутся «Газпрома», если строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. С таким заявлением выступил сенатор от штата Техас Тед Круз.
Он отметил, что американское правительство уже одобрило санкции по газопроводу, в формулировках которых не предусматривается возможностей для трактовок или исключений.
Если «Газпром» использует судно «Академик Черский» для завершения строительства, президент США обязан ввести санкции, — приводит слова сенатора Atlantic Council.
В конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas в связи с санкциями США остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики.
Позднее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки трубопровода, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Как ранее писал NEWS.ru, строительство «Северного потока — 2» в скором времени перейдёт в финальную стадию.
Видео дня. Договор дороже денег: как менеджеры заставляют платить
News.ru: последние новости
Богатейшему человеку мира предрекли статус первого в истории триллионера Богатейшему человеку мира предрекли статус первого в истории триллионера Facebook приобрела сервис Giphy за $400 млн Facebook приобрела сервис Giphy за $400 млн РЖД: Украина запретила въезд вагонов с китайскими колёсами РЖД: Украина запретила въезд вагонов с китайскими колёсами
Комментарии
Компании , Экономика , Александр Новак , Тед Круз , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай задумал наказать крупнейшие бренды США
Китай задумал наказать крупнейшие бренды США
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
За что могут уволить дистанционного работника?
За что могут уволить дистанционного работника?
Минфин США заявил об угрозе разрушения экономики
Минфин США заявил об угрозе разрушения экономики
Разработана памятка о кредитных каникулах
Разработана памятка о кредитных каникулах
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение