США пригрозили «Газпрому» жёсткими санкциями

Принятые в декабре 2019 года санкции США в полной мере коснутся «Газпрома» , если строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. С таким заявлением выступил сенатор от штата Техас Тед Круз

Он отметил, что американское правительство уже одобрило санкции по газопроводу, в формулировках которых не предусматривается возможностей для трактовок или исключений.

Если «Газпром» использует судно «Академик Черский» для завершения строительства, президент США обязан ввести санкции, — приводит слова сенатора Atlantic Council.

В конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas в связи с санкциями США остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики.

Позднее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки трубопровода, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Как ранее писал NEWS.ru, строительство «Северного потока — 2» в скором времени перейдёт в финальную стадию.