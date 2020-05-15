Facebook купила Giphy за $400 млн

Компания Facebook купила сервис для поиска и хранения анимации Giphy. Сделку оценили в $400 млн Остальные условия соглашения неизвестны.

Большая часть команды Giphy будет работать совместно с отделом Instagram.

Объединяя Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в «Историях» и личных сообщениях, — цитирует представителей соцсети издание TechCrunch.

Однако сервис будет продолжать работу со своей библиотекой. Его пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы, а разработчики и партнёры использовать API. Переговоры о сделке были начаты ещё до начала пандемии коронавируса.