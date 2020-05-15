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Facebook приобрела сервис Giphy за $400 млн 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Facebook купила Giphy за $400 млн
Фото: Reuters
Компания Facebook купила сервис для поиска и хранения анимации Giphy. Сделку оценили в $400 млн Остальные условия соглашения неизвестны.
Большая часть команды Giphy будет работать совместно с отделом Instagram.
Объединяя Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в «Историях» и личных сообщениях, — цитирует представителей соцсети издание TechCrunch.
Однако сервис будет продолжать работу со своей библиотекой. Его пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы, а разработчики и партнёры использовать API. Переговоры о сделке были начаты ещё до начала пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru передавал, что Apple может выпустить AR-гарнитуру не раньше 2022 года.
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