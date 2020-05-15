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«Мужик нынче мельчает»: россиянки рвутся в лидеры среди богатых мира сего 

News.ru 2 часа назад
Россиянки рвутся в лидеры среди богатых мира
Фото: © EPA/UPG
РФ заняла 11-ю строчку среди стран Евросоюза по объёму богатства, находящегося в руках у женщин — этот показатель составляет $320 миллиардов, при этом темпы роста их капитала превышают общемировые, Об этом говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», которое имеется в распоряжении NEWS.ru.
Согласно оценкам BCG, все страны Восточной Европы (без России) аккумулируют порядка $800 миллиардов. При этом темпы роста в России в 2016-2019 годах превышали общемировые и составляли 8,9%, сказано в исследовании.
Хотя общемировые темпы роста за этот период в среднем оставляли 6,1%, то есть за год их богатство росло на $5 триллионов, опережая мужчин (рост в среднем на 4,1% в год), а в период 2020 — 2023 годов темпы роста повысятся до 7,2%.
На конец прошлого года дамам принадлежало $70 трлн или 32% от общемирового объёма денежной массы. Самая крупная доля приходится на страны Северной Америки ($35,4 трлн), у Западной Европы — 14,3, а у догоняющей её Азии (без Японии) — $13 трлн.
Любопытно, что с учётом влияния COVID-19, согласно базовому и наиболее вероятному сценарию «V», к 2023 году состояние всех женщин мира может достичь $93 трлн, в случае менее вероятного сценария «U» — 85, маловероятного сценария «L» — 81. По итогам 2020 года по базовому сценарию «V» возможно снижение до $67,5 трлн. Азия, за исключением Японии, станет самым быстрорастущим центром создания богатства для женщин, — отмечается в исследовании BCG.
К слову, по данным индекса женского предпринимательства Mastercard выяснилось, что Необъятная занимает 4-е место в мире по доле женщин-предпринимателей. И то, что численность женщин— миллиардеров у нас больше — это, отчасти, закономерность, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова:
Но здесь есть существенные отличия от бизнеса в европейских странах, так как на их численность, сферу бизнеса и размер состояния влияют специфические факторы. Поэтому всех женщин, которые находятся в списке миллиардеров и женщин— предпринимателей можно разделить на несколько групп. Среди них есть те, кто действительно «с нуля» поднял бизнес и заработал свои миллиарды. Есть те, которым состояние досталось после развода или передачи части бизнеса от родственников. И часть из этих женщин достаточно успешно руководят доставшимся состоянием, а есть те, которые пассивно себя ведут — буквально держат свое состояние на депозитах.
Так что можно констатировать, отмечает эксперт, что есть достаточно талантливые и созидательные женщины, успешно создающие и развивающие свой бизнес, а есть те, за которыми «стоят» успешные мужчины, которые во многом сделали свой бизнес на ресурсах.
Лариса Невидайло, миллионер, тюменский ресторатор, член генерального совета Партии Роста:
Рост богатства в руках женщин-бизнесменов по сравнению с аналогичными показателями у мужчин, мне представляется понятным и закономерным. С одной стороны это, конечно, продолжение победного марша, которым идёт эмансипация. С другой, возможно, свидетельствует об определенной экономической исчерпанности мужского ресурса. Я связываю это со сменой гендерных ролей, которую примитивно можно выразить в народной фразе про то, что «мужик нынче мельчает». Но я бы назвала это просто новой реальностью.
По мнению бизнесвумен, источником женской предпринимательской энергии всегда были смутные и непростые времена.
И чем не проще, тем, в каком-то смысле лучше. Экономические кризисы — либо семейного уровня, либо мирового. Хотя второе практически всегда связано с первым. Уход мужа, безвыходность ситуации, нищета — для мужчин это повод уйти в депрессию, а для женщин — засучить рукава и вперед… Избы тушить, коней останавливать, деньги зарабатывать. Это как раз мой случай, — признаётся Лариса Невидайло.
По её суждению, «важно учесть, что условия для профессиональной самореализации женщин становятся всё более благоприятными, в связи с чем, тенденция увеличения женской доли в экономике будет продолжаться».
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