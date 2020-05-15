Путин поручил списать налоги для малого бизнеса

Президент Владимир Путин поручил правительству к июню списать подлежащие начислению за второй квартал налоги, авансовые платежи по налогам (кроме налога на добавленную стоимость) и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для ряда предприятий. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Такие платежи, в частности, будут списаны индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

На совещании 11 мая Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, отметив, что «простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня явно недостаточно». По словам главы государства, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллиона предприятий и организаций. Политик подчеркнул, что речь идет не об отсрочке, а о списании налогов и страховых взносов за апрель, май, июнь — те месяцы, когда бизнес находится или будет находиться в сложной ситуации.

Кроме того, Владимир Путин предложил в этом году предоставить индивидуальным предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших отраслях, налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.