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Путин поручил списать налоги для малого бизнеса и НКО к июню 

Парламентская газета 1 час назад
Путин поручил списать налоги для малого бизнеса
Фото: Пресс-служба Кремля
Президент Владимир Путин поручил правительству к июню списать подлежащие начислению за второй квартал налоги, авансовые платежи по налогам (кроме налога на добавленную стоимость) и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для ряда предприятий. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Такие платежи, в частности, будут списаны индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.
Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
На совещании 11 мая Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, отметив, что «простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня явно недостаточно». По словам главы государства, воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллиона предприятий и организаций. Политик подчеркнул, что речь идет не об отсрочке, а о списании налогов и страховых взносов за апрель, май, июнь — те месяцы, когда бизнес находится или будет находиться в сложной ситуации.
Кроме того, Владимир Путин предложил в этом году предоставить индивидуальным предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших отраслях, налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.
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Комментарии 6
Компании , Владимир Путин
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