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Саудовская Аравия начала скупать дешевеющие акции американских компаний 

Секрет Фирмы и ещё 4 48 минут назад
Саудиты покупают компании США
Фото: Reuters
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) приобрёл миноритарные пакеты акций крупнейших американских компаний, воспользовавшись падением биржевых котировок в условиях кризиса. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В частности, саудовский фонд уведомил регулятора о приобретении акций компании Boeing на общую сумму $713,7 млн, ценных бумаг Disney на $495,8 млн, и доли в Bank of America стоимостью $487,6 млн Также PIF вложил по $522 млн в ценные бумаги Citigroup и Facebook и купил «небольшой пакет акций» Berkshire Hathaway, отмечает CNBC.
Помимо прочего, фонд раскрыл информацию о приобретении доли стоимостью $827,7 млн в нефтяной компании BP. Телеканал напоминает, что ранее в этом году PIF купила пакеты акций других крупных нефтегазовых компаний: англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total, итальянской Eni и норвежской Equinor.
По информации Bloomberg, саудовский фонд также намерен занять порядка $10 млрд для того, чтобы расширить свой глобальный портфель инвестиций. Под обеспечение кредита саудовцы готовы предоставить свои вложения в инвестиционный фонд Vision Fund, объём которого составляет $100 млрд
Bloomberg отмечает, что PIF наращивает свои доли с самого начала пандемии коронавируса. Аналогичной стратегии придерживается и другое государство региона — Катар. Падение цен на нефть вынудило суверенные фонды обеих стран искать новые источники ликвидности, пояснило агентство.
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Комментарии 1
Компании , Рынки , Экономика , Boeing , Shell , Walt Disney , Total , Bank of America , Bloomberg
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