В число богатейших жителей Британии вошли россияне 

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По данным Sunday Times, состояние Усманова — 11,68 млрд фунтов, Фридмана — 10,23 млрд, Абрамовича — 10,16 млрд

Самым богатым жителем Альбиона впервые стал сэр Джеймс Дайсон , изобретатель и основатель компании Dyson. Корпорация разработала вакуумный пылесос и гигиеническую сушку для рук. Дайсон владеет 16,2 млрд фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что пандемия коронавируса лишила британских богачей 54 миллиардов фунтов стерлингов за последние два месяца.