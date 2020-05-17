В число богатейших жителей Британии вошли россияне 

В рейтинг самых богатых людей Британии вошли трое россиян. Это следует из Rich List 2020 газеты Sunday Times, опубликованного сегодня. Промышленник Алишер Усманов занял седьмое место в списке, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом. На 11 месте — банкир Михаил Фридман, на 12-м — бизнесмен Роман Абрамович. В прошлом году они были, соответственно, на 10-м и 9-м местах.
По данным Sunday Times, состояние Усманова — 11,68 млрд фунтов, Фридмана — 10,23 млрд, Абрамовича — 10,16 млрд
Самым богатым жителем Альбиона впервые стал сэр Джеймс Дайсон, изобретатель и основатель компании Dyson. Корпорация разработала вакуумный пылесос и гигиеническую сушку для рук. Дайсон владеет 16,2 млрд фунтов стерлингов.
Издание отмечает, что пандемия коронавируса лишила британских богачей 54 миллиардов фунтов стерлингов за последние два месяца.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пандемия COVID-19 и повсеместное закрытие границ привели к тому, что богатые люди попали в финансовую ловушку.