Российским кинотеатрам предрекли рекордные потери

По итогам года из-за пандемии коронавируса российские кинотеатры могут потерять около 50 млрд рублей, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин

«Если мы будем открываться так, что к концу лета все таки откроемся, то по итогам года, именно убытки кинотеатров, мы оцениваем примерно в 50 млрд рублей», — передает его слова «Интерфакс».

Березин пояснил, что часть убытков приходится на потери кассовых сборов — сейчас они составляют около 40 млрд рублей, кинотеатры получают половину из этой суммы. Еще 20 млрд рублей — потери от не продаж попкорна и газировки, а 10 млрд — затраты на содержание персонала, коммунальные платежи и арендную плату.

Между тем, в России на время самоизоляции открылись автокинотеатры, первые из них заработали в Калининграде и Новосибирске.