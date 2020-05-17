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Российским кинотеатрам предрекли потери в 50 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Российским кинотеатрам предрекли рекордные потери
Фото: РИА Новости
По итогам года из-за пандемии коронавируса российские кинотеатры могут потерять около 50 млрд рублей, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
«Если мы будем открываться так, что к концу лета все таки откроемся, то по итогам года, именно убытки кинотеатров, мы оцениваем примерно в 50 млрд рублей», — передает его слова «Интерфакс».
Березин пояснил, что часть убытков приходится на потери кассовых сборов — сейчас они составляют около 40 млрд рублей, кинотеатры получают половину из этой суммы. Еще 20 млрд рублей — потери от не продаж попкорна и газировки, а 10 млрд — затраты на содержание персонала, коммунальные платежи и арендную плату.
Между тем, в России на время самоизоляции открылись автокинотеатры, первые из них заработали в Калининграде и Новосибирске.
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