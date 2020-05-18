Нашли время. Кто заработал на коронавирусе

Пандемия коронавируса, охватившая в начале 2020 года весь мир, устроила настоящие американские горки мировой экономике. То, что начиналось как локальная китайская угроза, уже к концу марта обернулось рекордными с 2008 года потерями для глобального рынка. Жертвами обвала стали не только самые уязвимые слои населения и средний класс, лишившиеся работы и дохода, но и богатейшие люди планеты. Их состояния в короткие сроки уменьшились более чем на триллион долларов. Однако нет худа без добра, и пока большая часть мира сидит без работы и наблюдает за крушением экономики, некоторые смогли неплохо на этом заработать. Кто гребет деньги лопатой — в материале «Ленты.ру».

Потерянный год

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще 11 марта объявила, что распространение коронавируса в мире достигло масштабов пандемии. Тогда было зафиксировано менее 120 тысяч случаев заболевания и менее 5 тысяч смертей в 114 странах. За два месяца цифры изменились драматически: по состоянию на 15 мая случаи инфицирования отмечены в 216 странах, заболели в общей сложности 4,3 миллиона человек, почти 300 тысячи зараженных погибли. Чтобы остановить экспоненциальное распространение болезни, правительства по всему миру, в том числе российское, пошли на жесткие ограничения. По примеру Китая, которому одному из первых пока удалось справиться с эпидемией, страны объявили карантин и ограничили передвижение граждан. Предприятия массово остановились, люди остались без работы либо перешли на удаленную работу. В общей сложности ограничения коснулись около трети населения Земли.

Alessandra Tarantino / AP

Глобальный карантин хоть и может спасти сотни тысяч человеческих жизней, дорого обходится экономике. Серьезно пострадали торговля, транспорт, туризм и сфера услуг. Из-за закрытия границ отменились тысячи рейсов, авиакомпании вынуждены возвращать клиентам деньги за несостоявшиеся полеты. По некоторым прогнозам, без государственной финансовой помощи половина мировых авиаперевозчиков могут обанкротиться уже к концу мая. Под угрозой также оказались ресторанный бизнес, спорт и индустрия развлечений. Массово переносятся международные премьеры, съемки фильмов, концерты, музыкальные фестивали и спортивные состязания.

Международный валютный фонд (МВФ) уже констатировал, что резкий спад деловой активности погрузил мир в рецессию. Экономисты JPMorgan Chase полагают, что развернувшийся кризис станет худшим со времен Великой депрессии, и в ближайшие два года обойдется глобальному ВВП в 5,5 триллиона долларов. Saxo Bank и вовсе назвал 2020 год гарантированно потерянным. Однако некоторые отрасли все же смогли не только избежать потерь в кризис, но и заработать миллиарды, подстроившись под новые условия на рынке.

О'кей, зумер

Одними из главных бенефициаров коронавирусного кризиса стали компании, которые предоставляют услуги видеоконференций, и особенно Zoom. Сервис позволяет большому числу лиц связываться по видео, благодаря чему в условиях массового перехода на удаленку используется бизнесом, университетами и учебными заведениями. Для многих людей в условиях изоляции подобные сервисы стали возможностью получать хоть какой-то доход. Так, например, в Zoom начали активно уходить представители микробизнеса и самозанятые: психотерапевты, экскурсоводы, лекторы и учителя йоги. Возросший спрос позволил Zoom ставить личные рекорды в те дни, когда индекс Dow Jones переживал худшее падение с 1987 года.

Yuriko Nakao / AFLO / Globallookpress.com

Количество скачиваний приложения во время коронавируса подскочило более чем вдвое, как и цена за акцию. Если в январе стоимость бумаги Zoom составляла около 68 долларов, то по состоянию на 14 мая она торгуется выше 167 долларов. В апреле акции компании краткосрочно взлетали до рекордных 169 долларов. Рыночная капитализация в считаные дни увеличилась на десятки процентов и составила 49 миллиардов. Не помешал росту Zoom даже скандал с безопасностью, когда видеозаписи личных звонков утекли в сеть. Хотя акции компании и проседали на негативных новостях, они затем все равно вернулись к росту.

Спрос на Zoom вывел ее основателя Эрика Юаня в число богатейших людей планеты. В 2020 году бизнесмен впервые вошел в список миллиардеров, который ежегодно составляет журнал Forbes. На 15 мая он занимает 205-е место с состоянием в 8 миллиарда долларов. Zoom — не единственный сервис, которому удалось поднять денег на коронавирусе. На фоне пандемии популярность набирает, например, корпоративный мессенджер Slack, в котором также доступна услуга видеосвязи. В середине марта глобальное падение рынков потянуло за собой его акции, но к концу месяца компания фактически отыграла падение. В мае бумаги Slack выросли фактически до максимума за год и по состоянию на 15 мая стоили 31,5 доллара, подорожав на 30 процентов по сравнению с 1 января.

Большая игра

Еще одной отраслью, которой коронавирус придал толчок, стала индустрия онлайн-развлечений. На фоне объявления карантина люди стали активнее пользоваться сервисами, позволяющими смотреть кино и сериалы, слушать музыку и играть в видеоигры онлайн. Среди тех, кто получил наибольшую выгоду от пандемии, оказались Netflix и YouTube. Приток пользователей был так велик, что компаниям пришлось для разгрузки сетей временно снизить качество трансляции фильмов, сериалов и видео. Рост спроса на услуги онлайн-сервисов привел к удорожанию их акций. Netflix смог быстро восстановиться после мартовского падения, а к 14 мая взлетел на 35 процентов выше начала года. Акции Alphabet, в которую входит Google и YouTube восстанавливаются медленнее, однако рост цены на бумаги одной из самых дорогих технологических компаний мира не вызывает сомнений.

Fabrizio Bensch / Reuters

Во время вынужденного карантина взлетели не только видеосервисы, но и индустрия компьютерных игр, которая переживает настоящим бум. По данным телекоммуникационного гиганта Verizon, в марте трафик на игровых платформах вырос на 75 процентов. Для сравнения: еженедельный просмотр фильмов увеличился на 32 процента по сравнению с периодом до коронавируса, а просмотр видео — на 36 процентов. По итогам первого квартала 2020 года траты американцев на видеоигры выросли почти на 11 миллиардов долларов, или на 9 процентов по сравнению с первым кварталом 2019 года.

В период пандемии компьютерные игры стали не только способом развлечения. В начале апреля ВОЗ неожиданно объявила, что видеоигры эффективны для сдерживания распространения вируса — за счет того, что заставляют людей сидеть дома. Неожиданно — потому что год назад организация признала зависимость от видеоигр болезнью. Однако в 2020-м ВОЗ совместно с ведущими разработчиками в игровой индустрии запустила кампанию #PlayApartTogether (#играйтенарасстоянии). Среди создателей видеоигр, присоединившихся к движению, оказалась Activision Blizzard (Call of Duty, Guitar Hero, Warcraft, Diablo). В марте компания на падении рынков потеряла несколько миллиардов, однако ее акции быстро вернулись к росту. В настоящее время бумаги стоят около 73,18 доллара, а рыночная капитализация оценивается в 56,3 миллиарда.

Домашний арест

Несомненными бенефициарами ситуации с коронавирусом предсказуемо стали фармацевтические компании. В условиях любой эпидемии поиск лекарства от болезни становится темой номер один, поэтому кризисы не помеха росту таких предприятий. Для примера: бумаги фармацевтической компании Gilead Science, которая первой на рынке объявила о тестировании препарата ремдесивир на эффективность от коронавируса, с начала января выросли с 65 долларов до 77. В конце апреля стало известно, что препарат показал себя эффективным в борьбе с коронавирусом у тяжелобольных пациентов, и бумаги компании кратковременно взлетели до 84 долларов. Растут и акции конкурентов Gilead Science в гонке за открытие года. Бумаги компании Inovio Pharmaceuticals, которая в апреле тоже сообщила о начале испытания своего препарата, взлетели с начала года более чем на 300 процентов. Акции Moderna, которая тоже подключилась к поиску лекарства от COVID-19 и разрабатывает принципиально новый способ обретения иммунитета к болезни, с января взлетели на 250 процентов.

Eric Risberg / AP

Растут и бумаги американского и немецкого фармацевтических гигантов Pfizer и BioNTech, которые уже объявили об испытании вакцины от коронавируса на людях в США и Германии. Однако если бумаги американской компании, создавшей когда-то виагру, сильно пострадали во время мартовского обвала рынка и пока только находятся на пути к полному восстановлению, то немецкая фирма торгуется на 25 процентов выше стоимости начала года. В момент объявления о коллаборации с Pfizer бумаги германского фармацевтического гиганта даже подорожали до 92 долларов, то есть на 140 процентов от уровня января.

В условиях коронавируса в выигрыше оказались биотехнологические компании и интернет-ретейлеры. На фоне ажиотажного спроса на товары первой необходимости, средства дезинфекции и защиты взлетели продажи таких компаний, как американский производитель дезинфицирующих салфеток и средств для уборки Clorox. Более того, коронавирус буквально спас предприятие: в течение нескольких лет до эпидемии его финансовое положение было шатким из-за жесткого давления конкурентов. Однако с началом пандемии и ажиотажного спроса на дезинфицирующие средства акции Clorox показали максимум за 50 лет.

Бенефициарами коронавирусного кризиса стали также интернет-ретейлеры. Так, на фоне пандемии взлетел американский Amazon , который доставляет на дом все — от секс-игрушек до товаров для детей. Пока остальной бизнес переживает глубокий кризис, увольняет сотрудников или отправляет их в неоплачиваемый отпуск, американский гигант онлайн-торговли нанимает новых сотрудников из-за увеличения интернет-заказов. Компания еще в марте объявила об открытии 100 тысяч вакансий — в основном складских рабочих и курьеров, а также из-за высокой загруженности повышает зарплаты некоторым категориям сотрудников.

David Ryder / Getty Images

Успех Amazon позволил ее основателю Джеффу Безосу , который в 2020 году в очередной раз признан богатейшим человеком планеты, успешно пережить рыночный обвал и на некоторое время остаться единственным бизнесменом в мире с состоянием больше 100 миллиардов долларов. По данным Forbes, личный капитал Безоса достигает 143,7 миллиарда. Ближайшие конкуренты — основатель Microsoft Билл Гейтс и богатейший человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно , чьи состояния в конце прошлого года были двенадцатизначными, — на фоне кризиса выбыли из списка. Однако Гейтсу быстро удалось вернуть себе статус ультрабогача. Сейчас его состояние составляет 104,3 миллиарда долларов.

Игра на понижение

Миллиарды коронавирус принес не только компаниям, но и трейдерам, которые смогли заранее распознать сигналы грядущего кризиса. Одним из самых успешных примеров стал американский хедж-фонд Valiant, известный самой высокой доходностью на рынке. Руководство организации еще до начала кризиса увидело признаки замедления экономики и воспользовалось моментом. Например, в феврале Valiant продал акции нескольких туристических, авиа— и круизных компаний, которыми не владел (на профессиональном сленге такая стратегия называется короткой продажей, или «шортом»). Управляющие фондом считали эти компании наиболее уязвимыми во время потрясений, фонд взял их бумаги взаймы у брокера и вернул после того, как выкупил обратно по упавшей цене.

Также Valiant провернул еще несколько нестандартных и дальновидных ходов. Тогда же, в феврале, купил фьючерсы (контракты, позволяющие зафиксировать цену на определенный актив в будущем) на индексы высокодоходных и при этом высококачественных корпоративных облигаций. Уже через месяц они сильно выросли в цене из-за тревог инвесторов о массовых банкротствах на рынке и были выгодно проданы. Наконец, в самом начале года фонд купил опционы (контракты, дающие право, но не обязывающие продать актив по заранее известной цене) на фондовые индексы США и Индии. Когда они обвалились вслед за бумагами входящих в них компаний, Valiant воспользовался правом и получил образовавшуюся разницу между текущими и прописанными в опционах котировками.

Однако не все инвесторы зарабатывают на рынке честно. На фоне эпидемии коронавируса в США разгорелся скандал, главными героями которого стали два сенатора — председатель комитета по разведке Ричард Барр и представитель штата Джорджия Келли Леффлер, — которых уличили в инсайдерской торговле. Согласно американским законам, сенаторы не имеют права использовать информацию, полученную на службе, для извлечения выгоды при торговле на бирже. Однако попавшие под подозрение американские законодатели после докладов о ситуации с распространением коронавируса в феврале избавились от больших долей в компаниях, вызвав подозрения. Так, Барр продал пакет акций, который оценивается в 0,6-1,7 миллиона долларов. В него вошли в том числе акции компаний из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Речь идет о бумагах предприятий, владеющих отелями, ресторанами, осуществляющих грузоперевозки.

Под подозрение попала и сенатор Келли Леффлер — вместе с мужем Джеффри Спречером, который является председателем Нью-Йоркской фондовой биржи, они продали бумаг и опционов на 1,3-3,1 миллиона долларов. Распродажа произошла вскоре после того, как Леффлер побывала на закрытом совещании комитета здравоохранения, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом.

Среди бумаг, от которых избавилась пара, оказались акции одной из крупнейших нефтяных компаний мира ExxonMobil (индустрия из-за коронавируса столкнулась с резким снижением спроса и удешевлением сырья) и бумаги крупной американской компании по продаже автомобильных комплектующих и аксессуаров AutoZone. Из-за карантина автомобили стали одной из самых невостребованных покупок весной 2020 года, а индустрия в целом оказалась среди самых пострадавших от коронавируса. Возможно, Леффлер удалось бы избавиться от бумаг незаметно, однако вместо проданных акций она купила доли в телекоммуникационных компаниях. Поскольку в условиях пандемии они оказались в самом выгодном положении, действия сенатора немедленно привлекли интерес американских властей.

Взлет технологических компаний и ряда видеосервисов на фоне коронавируса стал сигналом сильного сдвига в мировой экономике от реального в пользу виртуального. Уже понятно, что начало 2020 года навсегда изменило потребительские привычки и методы ведения бизнеса по всему миру. Разрушение мировых цепочек поставок в условиях закрытия границ заставило компании задаться вопросом, где они покупают и кому продают товары. Планетарный эксперимент по удаленке хоть и стал испытанием для работников и студентов по всему миру, принес новые эффективные практики в бизнес и образование, которые останутся и в посткоронавирусном мире. Пока неясно, насколько масштабным будет сдвиг в пользу виртуальности и станут ли компании, поднявшиеся в кризис, звездами рынка на длительный срок. Однако можно с уверенностью сказать, что коронавирус навсегда изменил экономический ландшафт планеты.