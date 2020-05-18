Apple открывает сто магазинов по всему миру 

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Корпорация временно закрыла свои магазины на территории материкового Китая. 14 марта аналогичное решение приняли представители компании в США и других странах.

Старший вице-президент Apple Дейдре О'Брайен объявил об открытии ста магазинов по всему миру на сайте корпорации. Торговые точки будут работать по новому порядку, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Покупателям на входе будут измерять температуру тела. Кроме того, в магазин необходимо заходить в масках. По словам О'Брайен в магазине смогут находиться столько покупателей, сколько требуется продавцам для индивидуального обслуживания.

В штатах Флорида, Калифорния, Вашингтон, Гавайи, Оклахома и Колорадо откроются 25 из 100 магазинов корпорации. Общее количество торговых точек Apple в других странах мира, за исключением Китая, Тайваня и Гонконга, достигает 458, сообщает ТАСС.

Напомним, с 24 апреля компания начала выпуск новых iPhone SE. Это самый дешевый актуальный телефон компании.