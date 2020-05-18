Чубайс получит еще одну должность 

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Собрание акционеров, на котором будет избран новый член совета директоров, состоится 27 июня.

Анатолий Чубайс может стать членом совета директоров АФК «Система» в качестве независимого директора.

Компания «Роснано», которую возглавляет Чубайс, имеет с «Системой» совместный венчурный фонд — Rusnano Sistema SICAR. В портфеле фонда находятся нефтесервисная компания Geosplit и разработчик платформы для облачного видеонаблюдения iVideon.