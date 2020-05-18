Чубайс получит еще одну должность 

Кандидатура председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса внесена в список из 12 кандидатов в совет директоров Акционерной финансовой корпорации (АФК) «Система», сообщает «Лента.ру».
Собрание акционеров, на котором будет избран новый член совета директоров, состоится 27 июня.
Анатолий Чубайс может стать членом совета директоров АФК «Система» в качестве независимого директора.
Компания «Роснано», которую возглавляет Чубайс, имеет с «Системой» совместный венчурный фонд — Rusnano Sistema SICAR. В портфеле фонда находятся нефтесервисная компания Geosplit и разработчик платформы для облачного видеонаблюдения iVideon.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анатолий Чубайс предупредил, что Россия может столкнуться с углеродными пошлинами Евросоюза, даже если выполнит свою часть условий Парижского соглашения по климату.