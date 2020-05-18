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«Пошли вы оба»: как Илон Маск поругался с режиссером «Матрицы» 

Газета.Ru и ещё 1 18 минут назад
«Пошли вы оба»: Маск попал в новый скандал
Фото: Reuters
Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам «принять красную таблетку», что является отсылкой к фильму «Матрица». Кроме того, это завуалированный призыв поддержать Республиканскую партию США. В то время как Иванка Трамп оценила сообщение Маска, режиссеру Лилли Вачовски не понравилось, что снятый ею фильм оказался втянут в политические интриги.
Илон Маск вновь выступил с посланием в своем Twitter-аккаунте, сообщает Business Insider. Миллиардер, известный своими завуалированными формулировками, призвал 34 миллиона своих подписчиков «принять красную таблетку».
Преданные фанаты мирового кинематографа знают, что это цитата из фильма «Матрица» — речь идет о сцене, в которой Морфеус предлагает Нео узнать всю правду или вернуться к прежней жизни.
«Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку — войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего», — говорит Морфеус главному герою.
Подписчики Маска, привыкшие к загадкам, бросились расшифровывать, что может означать это послание.
Некоторые пользователи вспомнили, что инженер как-то говорил о том, что все человечество, вероятно, живет в компьютерной симуляции и не знает об этом — прямо как Нео в «Матрице».
Однако реальность может быть куда более прозаична. В США выражение «принять красную таблетку» используется в качестве синонима поддержки Республиканской партии, чей официальный цвет красный — в противовес «синим» демократам. Несмотря на то, что Маск утверждал, что придерживается умеренных политических взглядов, не исключено, что ситуация с коронавирусом заставила его передумать.
Достаточно вспомнить, как инженер открыто выступал против режима самоизоляции в округе Аламида, штат Калифорния, где расположен завод, принадлежащий его компании Tesla. Он называл карантин проявлением «фашизма» и в итоге открыл самовольно возобновил производство на фабрике, заявив о том, что местные власти могут прийти и арестовать его, если захотят.
Позднее выяснилось, что Илон Маск решился на открытое противостояние с властями Аламиды после того, как заручился поддержкой президента США Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию.
Оказалось, что Маск и Трамп созванивались в апреле. В ходе звонка миллиардер убеждал американского лидера, что возобновление производства на заводах Tesla не несет в себе никакого риска.
Известно, что американский президент заявил о том, что «согласен на 100%», что фабрики Tesla должны быть открыты.
Вскоре после новостей о том, что Маск возобновил производство электрокаров, Дональд Трамп выступил в его поддержку в своем Twitter-аккаунте.
«Калифорния должна разрешить Tesla и Илону Маску открыть фабрики СЕЙЧАС ЖЕ. Это можно сделать быстро и безопасно!», — заявил американский президент.
Вероятно, сообщение о призыве «принять красную таблетку» — это некий жест благодарности в адрес Трампа, который поддержал Маска и его компанию. Эту теорию подтверждает и ответ дочери американского президента Иванки Трамп — бизнесвумен заявила о том, что «уже приняла» таблетку, о которой говорит миллиадер.
Многие подписчики Маска, также усмотревшие в этом послание намек на поддержку республиканцев, раскритиковали миллиардера.
Некоторые даже призвали к бойкоту Tesla, прикрепив к сообщениям соответствующий хэштег.
Политические игры не понравились и одному из режиссеров «Матрицы» Лилли Вачовски, которая сочла метафору главы Tesla неприемлемой.
«Да пошли вы оба», — написала Вачовски в ответ на сообщения Илона Маска и Иванки Трамп.
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Компании , Статьи , Иванка Трамп , Илон Маск , Дональд Трамп , Республиканская партия США
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