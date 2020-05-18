Сыну Солженицына доверили угольную компанию 

Прежний генеральный директор компании Владимир Рашевский , занимавший эту должность с 2004 года, останется в совете директоров СУЭК и будет отвечать за стратегию.

СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира, ведущий производитель угля, тепла и электроэнергии в России. Основной акционер предприятия — Андрей Мельниченко (владеет 92,2% акций).

С ноября 2018 года Степан Солженицын возглавлял «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), входящую в группу компаний СУЭК. Теперь он будет объединять должности генерального директора СГК и СУЭК.