Сыну Солженицына доверили угольную компанию 

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России СУЭК, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Прежний генеральный директор компании Владимир Рашевский, занимавший эту должность с 2004 года, останется в совете директоров СУЭК и будет отвечать за стратегию.
СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира, ведущий производитель угля, тепла и электроэнергии в России. Основной акционер предприятия — Андрей Мельниченко (владеет 92,2% акций).
С ноября 2018 года Степан Солженицын возглавлял «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), входящую в группу компаний СУЭК. Теперь он будет объединять должности генерального директора СГК и СУЭК.
Степан Солженицын окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Он работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительств в Нью-Йорке. С 2004 по 2018 гг. работал в консалтинговой компании McKinsey, курировал работу консультантов с компаниями энергетического сектора в России и СНГ, а также взаимоотношения с госорганами и проекты в области городского планирования и комплексного развития территорий.