Сбербанк назвал свои предложения по закону об аренде 

Сергей Бессонов. Расторгать коммерческие договора аренды нужно разрешить только малым и средним предпринимателям, общая доля которых в структуре выручки ТЦ не превышает 26%, сообщил вице-президент Сбербанка

Законопроект о расширении полномочий кабмина РФ и новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции в скором времени будет рассмотрен во втором чтении.

Документ, в том числе, содержит нормы об особом порядке продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости. Редакция первого чтения предоставляла право арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели обязаны были вернуть им обеспечительный платеж. Против такого подхода ранее выступили руководители крупных компаний, владеющих коммерческой недвижимостью.

"Мы участвуем в обсуждении данного законопроекта и считаем, что, конечно, в таком виде если его принять, то это будет оказывать большое негативное воздействие на торговую недвижимость", — сказал Бессонов в ходе конференц-колла.

По его словам, Сбербанк провел собственную аналитику, которая показала, что 74% арендной выручки ТЦ формируется федеральными и международными брендами, которые имеют и финансовые запасы и капитал.