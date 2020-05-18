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Сбербанк назвал свои предложения по закону об аренде 

РИА Недвижимость 1 час назад
Сбербанк назвал свои предложения по закону об аренде
Фото: РИА Новости
Расторгать коммерческие договора аренды нужно разрешить только малым и средним предпринимателям, общая доля которых в структуре выручки ТЦ не превышает 26%, сообщил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
Законопроект о расширении полномочий кабмина РФ и новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции в скором времени будет рассмотрен во втором чтении.
Документ, в том числе, содержит нормы об особом порядке продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости. Редакция первого чтения предоставляла право арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели обязаны были вернуть им обеспечительный платеж. Против такого подхода ранее выступили руководители крупных компаний, владеющих коммерческой недвижимостью.
"Мы участвуем в обсуждении данного законопроекта и считаем, что, конечно, в таком виде если его принять, то это будет оказывать большое негативное воздействие на торговую недвижимость", — сказал Бессонов в ходе конференц-колла.
По его словам, Сбербанк провел собственную аналитику, которая показала, что 74% арендной выручки ТЦ формируется федеральными и международными брендами, которые имеют и финансовые запасы и капитал.
"И только 26% арендной выручки формируется компаниями малого и среднего бизнеса. Наше как раз предложение состоит в том, чтобы разрешить только компаниям малого и среднего бизнеса таким образом выходить из арендных отношений", — подытожил он.
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Комментарии
Компании , Недвижимость , Сергей Бессонов , Сбербанк России
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