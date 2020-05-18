«Газпром» приступил к «Силе Сибири-2» 

«Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири-2». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы российского газового монополиста Алексея Миллера

По его словам, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, а также газификация в Восточной Сибири. Кроме того, «Сила Сибири-2» может стать основой «западного маршрута» поставок в Китай через территорию Монголии. Мощность газопровода будет в пределах 50 миллиардов кубометров.

Ранее компания провела технико-экономический анализ, который подтвердил целесообразность проекта. Затем в конце марта 2020 года проектно-изыскательские работы поручил начать президент Владимир Путин

В настоящее время Россия поставляет Китаю газ по «восточному маршруту» — газопроводу «Сила Сибири». Проект начали реализовывать в 2014 году и запустили в конце 2019-го. Соглашение об основных условиях поставок по «западному маршруту» Москва и Пекин заключили еще в 2015 году, однако в последующие годы он не был реализован.