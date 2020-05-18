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СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне 

Вероника Полынина 1 час назад
СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне
Фото: Reuters
Бизнес бывшего владельца «Евросети» Евгения Чичваркина в Лондоне испытывает трудности, выяснил RT.
По данным издания, долги группы компаний Чичваркина Hedonism превышают стоимость активов. Предпринимателю уже пришлось заложить свой элитный ресторан Hide в престижном районе Лондона.
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Чичваркин отметил, что его бизнес в Лондоне, в который входят винный магазин Hedonism Wines, и ресторан Hide, «наполовину жив» из-за ограничений, связанных с коронавирусом. RT утверждает, что финансовое положение бизнесмена было близко к критическому еще два года назад.
В аудиторской проверке за 2017-2018 годы говорится, что «долговые обязательства группы компаний на £1,5 млн превышают её активы. Размер активов (основных средств) составляет £18,7 млн, размер обязательств — £20,2 млн». В 2018 году ГК Hedonism показала убыток более £152 тысяч, тогда как годом ранее она заработала £1,62 млн чистой прибыли. В отчете указано, что группа компаний финансируется из средств ее владельца и сильно зависит от дальнейшей финансовой поддержки.
По информации RT, после продажи «Евросети» в 2008 году за 350 млн долларов у Чичваркина могло остаться £37,5 млн Из них £31,2 млн он одолжил собственной группе компаний.
«В сочетании с многомиллионными долгами и, предположительно, остатком в £6,3 млн личных средств не исключено, что уже через пару-тройку лет гедонизм как стиль жизни может стать предпринимателю не по карману», — пишет издание.
Как сообщал «Рамблер», Чичваркин уехал из России в 2008 году после продажи ретейлера «Евросеть» компании ANN. На родине бизнесмена объявляли в розыск по обвинениям в похищении человека и вымогательстве, однако позднее уголовное дело было прекращено. В 2018 году в интервью Чичваркин, комментируя свою долю с продажи «Евросети», назвал себя «нищебродом».
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Комментарии 52
Компании , Евгений Чичваркин , Евросеть , Эхо Москвы
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