СМИ: у российского олигарха возникли проблемы в Лондоне 

По данным издания, долги группы компаний Чичваркина Hedonism превышают стоимость активов. Предпринимателю уже пришлось заложить свой элитный ресторан Hide в престижном районе Лондона.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Чичваркин отметил, что его бизнес в Лондоне, в который входят винный магазин Hedonism Wines, и ресторан Hide, «наполовину жив» из-за ограничений, связанных с коронавирусом. RT утверждает, что финансовое положение бизнесмена было близко к критическому еще два года назад.

В аудиторской проверке за 2017-2018 годы говорится, что «долговые обязательства группы компаний на £1,5 млн превышают её активы. Размер активов (основных средств) составляет £18,7 млн, размер обязательств — £20,2 млн». В 2018 году ГК Hedonism показала убыток более £152 тысяч, тогда как годом ранее она заработала £1,62 млн чистой прибыли. В отчете указано, что группа компаний финансируется из средств ее владельца и сильно зависит от дальнейшей финансовой поддержки.

По информации RT, после продажи «Евросети» в 2008 году за 350 млн долларов у Чичваркина могло остаться £37,5 млн Из них £31,2 млн он одолжил собственной группе компаний.

«В сочетании с многомиллионными долгами и, предположительно, остатком в £6,3 млн личных средств не исключено, что уже через пару-тройку лет гедонизм как стиль жизни может стать предпринимателю не по карману», — пишет издание.

Как сообщал «Рамблер», Чичваркин уехал из России в 2008 году после продажи ретейлера «Евросеть» компании ANN. На родине бизнесмена объявляли в розыск по обвинениям в похищении человека и вымогательстве, однако позднее уголовное дело было прекращено. В 2018 году в интервью Чичваркин, комментируя свою долю с продажи «Евросети», назвал себя «нищебродом».