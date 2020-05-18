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Росавиация одобрила выдачу 7,9 млрд рублей «Аэрофлоту» 

News.ru и ещё 11 1 час назад
«Аэрофлоту» одобрили выдачу миллиардов рублей
Фото: news.ru
Первый замминистра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько распорядился выделить 7,89 миллиарда рублей группе «Аэрофлот» для частичного возмещения расходов, связанных с пандемией COVID-19.
Деньги получит «Аэрофлот» и аффилированные с ним перевозчики «Россия» и «Аврора».
Заявку на субсидирование «Победы» группа «Аэрофлот» не подавала.
На рассмотрении в Росавиации находятся заявления ещё шести авиакомпаний: S7, Smartavia, Azur Air, Red Wings, «Уральские авиалинии», «Азимут», — сообщает ТАСС.
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям вдвое сократить число посадочных мест в самолётах, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
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Компании , Другое , Александр Нерадько , Red Wings , Росавиация , АК S7 , Аэрофлот , Уральские авиалинии , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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