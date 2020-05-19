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Apple ответила на обвинения генпрокурора США 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Apple ответила на обвинения генпрокурора США
Фото: Reuters
В Apple прокомментировали заявление генерального прокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания якобы сотрудничает с российскими и китайскими властями, передает Bloomberg со ссылкой на заявление IT-гиганта.
В компании заявили, что iPhone являются одинаковыми во всем мире, что пароли пользователей у нее не хранятся, а также что у нее нет возможности разблокировать защищенное устройство. В компании подчеркнули, что работают так, чтобы защиту ее системы невозможно было обойти.
«Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира», — передает РИА «Новости» заявление Apple.
«Лживые заявления в отношении нашей компании — это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность», — заявил IT-гигант.
Как утверждают в компании, Apple не верит в создание инструмента обхода защиты, который бы сделал каждое устройство уязвимым для тех, кто угрожает национальной безопасности и безопасности данных пользователей.
«Нет ничего такого, как инструмент для обхода защиты только для хороших ребят, и американский народ не должен выбирать между ослаблением шифрования и эффективным расследованием», — подчеркнули в компании.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Apple якобы сотрудничает с Россией и Китаем, которые, как утверждает американская сторона, будто бы пытаются организовать слежку за американцами.
Москва заявила, что США из-за антироссийских настроений начали атаковать собственный бизнес, это их плохо характеризует.
Эксперт-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что республиканцы недолюбливают корпорации американского хайтека — Apple, Google и Facebook — за то, что те явно симпатизируют демократам.
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Комментарии
Компании , Дмитрий Дробницкий , Уильям Барр , Apple , Google , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg
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