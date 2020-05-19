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Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в I квартале выросла на 14% 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Чистая прибыль Райффайзенбанка выросла на 14%
Фото: РИА Новости
Райффайзенбанк за первый квартал 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 11,009 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация.
Как отмечается, такая динамика объясняется в основном ростом торгового результата, чистого процентного дохода, а также чистого комиссионного дохода.
Чистый процентный доход банка за отчетный период поднялся на 15,7% — до 15,409 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 13,957 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6%. Чистые комиссионные доходы выросли на 9,8% — до 4,619 миллиарда рублей благодаря комиссиям по расчетным операциям, операциям доверительного управления, а также документарным операциям и гарантиям.
Активы банка по состоянию на 31 марта 2020 года составили 1,442 триллиона рублей против 1,274 триллиона рублей на 31 декабря 2019 года. Собственные средства выросли до 187,529 миллиарда рублей на 31 марта со 176,671 миллиарда рублей на начало года. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился за квартал на 8,3% и достиг 868,571 миллиарда рублей.
Средства клиентов на 31 марта составили 1,118 триллиона рублей, что на 17% выше уровня на конец 2019 года. Средства физлиц показали рост на 13,3% — до 435,758 миллиарда рублей благодаря текущим счетам (+20%). Средства юрлиц увеличились на 20,8% — до 572,992 миллиарда рублей.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 11-е место в российской банковской системе.
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Компании , Райффайзенбанк Австрия
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