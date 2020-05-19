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Российская «дочка» Morgan Stanley приняла решение о добровольной ликвидации банка 

Прайм 2 часа назад
Российская «дочка» Morgan Stanley объявила о ликвидации
Фото: Reuters
"Морган Стэнли Банк", российская "дочка" Morgan Stanley, принял решение о добровольной ликвидации банка и подал в ЦБ РФ ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, говорится в отчете российского подразделения группы.
Соответствующее решение было принято 31 марта и 10 апреля подано ходатайство в ЦБ. Еще год назад стало известно, что Morgan Stanley планирует в первом квартале 2020 года подать в ЦБ РФ заявление о прекращении в РФ банковской деятельности.
"Группа планирует осуществить добровольную ликвидацию банка в течение одного года с даты решения единственного участника о добровольной ликвидации банка", — говорится в документе.
В декабре 2018 года группа объявила о намерении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода бизнеса в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.
В первом квартале 2020 года банк полностью прекратил свою трейдинговую деятельность на финансовом рынке, говорится в отчете. Подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, были переведены в ООО "Морган Стэнли", не осуществляющее лицензируемых видов деятельности.
Банк России 30 апреля этого года аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг "Морган Стэнли Банк" на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности аннулированы на основании заявлений организации.
Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005 году "Морган Стэнли Банк" получил лицензию на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. В 2008 году "Морган Стэнли Банк" получил бессрочную брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность.
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Комментарии
Компании , Морган Стэнли Банк , Центральный банк России
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