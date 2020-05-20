Ontarget, как сообщал «Рамблер», — компания-разработчик тестов для оценки персонала. Недавно ее представители подали в Мосгорсуд иск против американской компании Google LLC о защите исключительных прав.

Генеральный директор Ontarget Светлана Симоненко рассказала, что компания требует полной блокировки принадлежащего Google сервиса YouTube за то, что ряд каналов публикуют видео, в которых предлагают соискателям обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них, в том числе тесты, которые были разработаны Ontarget. Иск будет рассмотрен 5 июня.

В 2018 году Ontarget уже подавала аналогичный иск против Google. Тогда Мосгорсуд обязал американскую компанию удалить спорный контент, однако та этого не сделала.

По мнению заместителя председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолия Семенова, «в нормальном течении событий» Мосгорсуд должен отказать в блокировке всего YouTube из-за непропорциональности такого требования нарушению.