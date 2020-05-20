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YouTube могут заблокировать в России 

Артём Кульша и ещё 3 48 минут назад
В Московский городской суд (Мосгорсуд) был подан иск о блокировке видеосервиса YouTube на территории России. Его, как сообщает «Коммерсант», подала компания Ontarget.
Ontarget, как сообщал «Рамблер», — компания-разработчик тестов для оценки персонала. Недавно ее представители подали в Мосгорсуд иск против американской компании Google LLC о защите исключительных прав.
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Генеральный директор Ontarget Светлана Симоненко рассказала, что компания требует полной блокировки принадлежащего Google сервиса YouTube за то, что ряд каналов публикуют видео, в которых предлагают соискателям обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них, в том числе тесты, которые были разработаны Ontarget. Иск будет рассмотрен 5 июня.
В 2018 году Ontarget уже подавала аналогичный иск против Google. Тогда Мосгорсуд обязал американскую компанию удалить спорный контент, однако та этого не сделала.
По мнению заместителя председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолия Семенова, «в нормальном течении событий» Мосгорсуд должен отказать в блокировке всего YouTube из-за непропорциональности такого требования нарушению.
Комментарии 545
Компании , Видео , Светлана Симоненко , Мосгорсуд , ФАС , Google
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